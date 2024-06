R.E.M. se reúne para su primera entrevista televisiva en 30 años

El mítico grupo de música R.E.M. formará parte desde esta semana del Salón de la Fama de los Compositores. En esta misma convocatoria se añaden Hillary Lindsey, Timothy “Timbaland” Mosley y Dean Pitchford. La banda formada por Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills y Bill Berry se bajó de los escenarios en 2011 y se han encontrado para el evento, y además ofrecieron su primera entrevista televisiva juntos en 30 años.

La pieza, de la que se puede ver un adelanto en un tuit, reunió a los cuatro en una tienda de música para luego charlar animadamente con Anthony Mason del programa de la CBS "This Morning". Desde su separación pocas veces se les ve juntos. Apenas en febrero de este 2024, se reunieron para celebrar el 40 aniversario de su disco debut . Y si se trata de entrevistas, es más común verlos hablar por separado. Sin embargo se les vio cómodos y hablaron de muchos temas. Y cuando se habla de R.E.M., es inevitable hacerlo de “Losing My Religion”. Bien se sabe que aquella canción noventera es su éxito más grande de la historia tanto por su historia oficial como para su trasfondo. El sello quería que el sencillo principal del álbum "Out Of Time" fuera “Shiny Happy People”, más optimista, tenían otro tema en mente. Esa canción era desde luego “Losing My Religion”, caracterizada por un riff de mandolina que era algo nuevo para la banda no solo por el instrumento, sino también por el rasgueo atípico de Peter Buck. Y eso sin contar la influencia de Gabriel García Márquez en la canción.

Mientras Michael Stipe reveló en la entrevista con la CBS que no recuerda la inspiración detrás de “Losing My Religion”, el bajista Mike Mills está convencido de que ni siquiera debió tener la repercusión que consiguió: “Es como un abejorro. No deberían poder volar. Esa canción no debería haber sido un éxito“.

El cuarteto también habló sobre su enfoque en la composición de canciones, la dinámica interna de la banda y su decisión de disolverse en 2011. "Mirando hacia atrás", dijo Buck, la banda no se arrepiente de haberse marchado cuando lo hicieron: “Apenas pudimos ponernos de acuerdo sobre dónde ir a cenar. Y ahora podemos acordar dónde ir a cenar”, dijo Buck. “Creo que renunciamos en el momento adecuado. Este es un muy buen lugar para terminar, ya sabes: gran gira, gran álbum, vete a casa”. “Estamos sentados juntos en la misma mesa con una profunda admiración y una amistad para toda la vida… muchas personas no pueden afirmar eso“, dijo Stipe. Mills también reiteró que una reunión no está en las cartas, bromeando diciendo que se necesitaría un “cometa” para volver a unir a la banda. Cuando Mason le preguntó por qué era así, Buck respondió: "Nunca sería tan bueno".