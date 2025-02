Rusia afina los preparativos para Intervisión 2025: el rival de Eurovisión interesa a 25 países

El Gobierno ruso ha anunciado la composición del comité organizador de Intervisión 2025, que se celebrará en Moscú en septiembre, y que busca ser la competencia rusa al Festival de la Canción de Eurovisión. Este evento cuenta con el respaldo del Ministerio de Cultura ruso y la emisora estatal Channel One.

El comité organizador está encabezado por el Viceprimer Ministro de Rusia, Dmitry Chernyshenko. Entre los miembros clave se encuentran la Ministra de Cultura, Olga Lyubimova; el Director General de Channel One, Konstantin Ernst; y el Representante Especial del Presidente para la Cooperación Cultural Internacional, Mikhail Shvydkoi. También forman parte del comité el Jefe de Rosmolodezh, Grigory Gurov; el Subjefe de la Administración Presidencial para Proyectos Públicos, Alexander Zhuravsky; la Jefa de Rospotrebnadzor, Anna Popova; y el Jefe de Rossotrudnichestvo, Yevgeny Primakov, así como representantes de otros ministerios y organizaciones.

Más de 25 países han manifestado su interés en competir en el Concurso de la Canción de Intervisión 2025. El Ministro de Asuntos Exteriores ruso declaró a medios locales que más de veinticinco países han expresado su interés en participar en el concurso. Mikhail Shvydkoi, representante especial del presidente ruso para la cooperación cultural internacional, afirmó que 20 países se habían inscrito para competir.

Entre los países confirmados públicamente se encuentran Azerbaiyán, Bielorrusia, Brasil, China, Cuba, Kazajistán, Rusia y Tayikistán. Los comentarios de Shvydkoi añadirían a la lista de países participantes a Armenia, Egipto, Etiopía, India, Irán, Kirguistán, Sudáfrica, Uzbekistán y los Emiratos Árabes Unidos. El gobierno ruso también ha publicado una lista de "países amigos" que espera ver competir, entre ellos Bolivia, Colombia, Hungría, México, Pakistán, Arabia Saudí, Serbia, Eslovaquia y Venezuela. También se ha informado de que Qatar ha manifestado su interés en competir en el concurso.

Los objetivos del concurso, según los artículos de Eurovoix World, son "unir a países que son amigos de nosotros, introducirlos a la cultura, la historia y el idioma (rusos) y demostrar la hospitalidad rusa real, mientras se forma una imagen favorable del país organizador (Rusia), así como familiarizar a la audiencia televisiva multimillonaria con la diversidad de culturas, demostrar los logros de cada país, señalar la singularidad de cada uno y, al mismo tiempo, enfatizar la similitud de puntos de vista, valores y aspiraciones".

Es importante señalar que RTR, Channel One y Radio Dom Ostankino están actualmente suspendidas de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) tras una decisión unánime del Comité Ejecutivo a finales de mayo de 2022. Esta suspensión se produjo tras la invasión no provocada de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022. RTR era la emisora encargada de la participación de Rusia en el Festival de la Canción de Eurovisión Junior. A diferencia de otros concursos de canciones, el Concurso de la Canción de Intervisión no está vinculado a las emisoras participantes; en cambio, el gobierno ruso trabaja directamente con los gobiernos extranjeros para asegurar la participación.