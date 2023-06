Salen a la luz las primeras imágenes de “Berlín”

Este sábado 17 de junio, en el Tudum que la plataforma de streaming ha organizado en São Paulo (Brasil), se lanzó el vídeo que contiene las primeras secuencias de “Berlín”, la nueva serie de Netflix que recupera el universo de “La Casa de Papel”, en forma de precuela, pues ahora viaja al pasado de uno de sus personajes más queridos.

En esta primera entrega, de ocho capítulos, que se estrenará en diciembre,Berlínproyecta uno de sus golpes más importantes, un robo de millones de euros en joyas en París, para lo que cuenta con una banda diferente. Pero ¿quiénes son ellos?

Tristán Ulloa es “Damián”, el que ve molinos donde “Berlín” (Pedro Alonso), ve gigantes. Es ingeniero, físico y químico, lo que le ayuda a aterrizar y hacer reales los sueños de su íntimo amigo.

MichelleJenner es “Keila”, ingeniera electrónica, especialista en ciberseguridad y toda una experta en informática. Sin embargo, la vida real se le da de pena, es una inadaptada.

Begoña Gómez es “Cameron”, una mujer que no conoce barreras persigue sus objetivos dando el cien por cien, sin calcular riesgos. Vive al límite, aunque no por eso entró en la banda.

Julio Peña es “Roi”, un ladrón de poca monta que, cuando conoció a “Berlín”, se convirtió en su alumno más aventajado y protector.

Joel Sánchez es “Bruce”, el músculo de la banda. No hay aparato, herramienta o vehículo que no sepa controlar y, aunque pareciera que su cerebro no da para mucho más, tiene más fondo de lo que aparenta.

Pero, además de ellos, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, los creadores de “La Casa de Papel” y de “Berlín”, han querido rescatar dos personajes de la serie nodriza, algo que garantizará la máxima tensión, a pesar de que el tono elegido ahora para contar la historia es la comedia. Esos personajes son las inspectoras Raquel Murillo (Itziar Ituño) y Alicia Sierra (Najwa Nimri).