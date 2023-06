La tensión sexual no resuelta entre Clara Galle y Julio Peña en 'El Hormiguero'

'El Hormiguero' cerró esta semana con los actores Clara Galle y Julio Peña en el plató del programa de Antena 3. Ambos intérpretes protagonizan la película 'A través del mar', continuación del éxito 'A través de mi ventana', que llega a Netflix el 23 de junio. Se trata de la adaptación de la novela superventas juvenil firmada por la venezolana Ariana Godoy.

En esta segunda entrega hay escenas de sexo en la Costa Brava: "No es lo más cómodo del mundo, no es lo más recomendable", comentó Julio Peña. Matizó su compañera, que aseguró mostrarse nerviosa por su primera vez en el programa: "La gente de arte hizo una roca-almohada para que yo me pudiera apoyar".

La única que vez que se enfadaron durante el rodaje de 'A través del mar' fue cantando un tema de amor: "Yo no sé cantar y él vacilaba, porque sí sabe; acabamos discutiendo", comentó Clara Galle. Por su parte, Julio Peña aseguró que "son cosas que pasan cuando se lleva tanto tiempo de rodaje". "El director estaba encantado de que yo me enfadase, porque nunca lo hago", añadió la intérprete.

Es una película con un rodaje muy intenso: "Tenemos una relación muy íntima, muy especial", aseveró Peña. Tanto es así, que la actriz pamplonica se ha hecho un tatuaje en la nuca por el personaje de Ares: "Es una oda al amor". "¿Penalizan los tatuajes a los actores?", preguntó Pablo Motos. "Si tienes el brazo como Sergio Ramos sí. Pero si te quieren, te quieren por tu trabajo", zanjó el actor vasco.

Clara Galle le tiró la caña por Instragram a varios actores famosos: "De repente me empiezan a seguir, y pasé una vergüenza terrible, porque yo le dije cosas en plan 'estás todo bueno'". "Mis amigas están super entretenidas", aseguró la joven y pizpireta intérprete.

A renglón seguido, la propia actriz comentó lo importante que son para ella los parques de atracciones: "Antes de ir tengo que hacer un estudio para aprovecharlo al máximo: las horas que hay que ir a las atracciones de agua y todo eso". De paso, regaló un consejo: "Cuando entras, y vas a primera hora, tienes que irte a las atracciones de final, ya que todo el mundo se va a las del principio".