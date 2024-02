Salma 'Operación Triunfo 2023' habla de 'La Mirá': "No hacen falta mensajes verbales para entender lo que hay en esa historia"

Malagueña con arte y con una voz de raza. Así es Salma, ex concursante de ‘Operación Triunfo 2023’ que con solo escucharla entonar una nota, el vello se pone de punta. Artista de naturaleza y con una mente inquieta que no puede parar. Defensora de los suyos y cabezona que viene pisando fuerte para hacerse un hueco en la industria musical con su nuevo single ‘La Mirá’.

¿Cómo ha asimilado esta aventura?

La verdad que muy bien. Es un proceso que sigo todavía y va para largo. Ninguno hemos terminado de asimilar nada de esto y creo que hasta que pase un buen tiempo, incluso después de la gira. No eres consciente de que hay cosas buenas pero hay cosas duras cómo el estar con gente que no conoces, el aislamiento y las críticas, obviamente.

Salma rompe a llorar tras la Gala 3 de OT Redes Sociales

Ha participado en otros talents show, ¿hay mucha diferencia entre ellos?

Son dos concursos diferentes. ‘Operación Triunfo’ es una experiencia mucho más fuerte. La exposición es más grande. En otros formatos se centraban en la música pero en este abarca no solo música sino también es un conjunto artístico. Te forman más, demuestras que puedes tocar otros estilos a la vez que evolucionas al ponerte en tesituras musicales diferentes.

Hemos sido testigos de la unión que tenéis los concursantes, ¿la relación sigue igual desde que habéis salido?

Yo tenía mucho miedo porque soy una persona con mucho apego y pensaba que al salir todo se iba a desmoronar pero no ha sido así. Conforme hemos ido saliendo el grupo se ha hecho más fuerte, somos familia, estamos compartiendo todos los momentos. Es un vínculo que solo tenemos los 16.

¿Cómo ha gestionado los comentarios en redes?

Pues mira lo que peor llevo es leer comentarios feos sobre mis compañeros. Sé que estamos expuestos a las críticas de los que siguen ‘Operación Triunfo’ y que hay opiniones de todo tipo, especialmente al estar en un 24 horas. Pero llevo muy mal cuando veo que critican a mis compañeros. Me tengo que callar y me cuesta.

'Operación Triunfo' ya mira al 2024 con un reparto de temas explosivo Prime Video

Noemí Galera siempre ha dado la cara por vosotros, ¿cómo ve su papel en la academia?

Noemí Galera es brutal. Ella conoce a la perfección esto y sabe lo que vamos a sentir antes de que lo sintamos porque son ya muchas ediciones. Siempre tiene la palabra perfecta en el momento perfecto y el gesto perfecto. Es maravillosa porque siempre tiene un consejo es nuestra madre allí dentro.

Os han hablado mucho del fracaso, ¿ha echado en falta charlas más positivas?

La verdad que ya con la oportunidad que hemos tenido nos hacía creer en el éxito. Lo que recibíamos de las visitas de fuera era cómo gestionar el fracaso. Nos ha venido muy bien porque es cierto que salimos con muchas ganas pero llegará un momento en el que todo se calme y es ahí cuando debemos ser conocedores de lo que nos viene.

[[H4:¿Le molesta que la cataloguen de ‘Triunfita’?

Hombre, lo que consigamos a partir de ahora y durante unos años es en parte gracias a esto. Me parecería muy feo renegar de ello, al contrario, con mucho orgullo. Hasta el término de ‘Otito’.

'Operación Triunfo 2023' tendrá por primera vez a un miembro del jurado como artista invitado Prime Video

[[H4:‘La Mirá’. así se titula su primer single con ese toque flamenco urbano. ¿En qué se ha inspirado?]]

No es que me haya inspirado en nada en concreto, es lo que me ha nacido. El productor me trajo la base así moderna y lo que me fue saliendo eso. Ha sido muy natural.

Salma, es de esas cantantes que siempre está inspirada, ¿le ha llevado mucho tiempo componerla?

Muchas gracias. La verdad que la composición ha sido muy rápida. En la Academia echamos una hora y media en la primera sesión y ya ahí hicimos media canción. Luego cuando salí de la academia en el estudio en dos días terminamos de componerla y grabarla.

[[H4:¿Qué nos cuenta ‘La Mirá’?]]

Es una historia de unas miradas que se buscan. No hay palabras pero si hay tensión por lo que no hacen falta mensajes verbales para entender lo que hay en esa historia.

¿Se ve en festivales?

Me gusta pero me veo componiendo para otros artistas. Me encantaría ver a otros grandes cantar canciones escritas por mi puño y letra.