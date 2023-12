Salma rompe a llorar tras la reacción del público en la Gala 3 de OT

Salma se libró de las nominaciones gracias al apoyo de sus compañeros, aunque estuvo muy reñido, finalmente con cinco votos, frente a los cuatro que obtuvo Violeta, se queda una semana más en la Academia sin el riesgo de las nominaciones. El jurado de Operación Triunfo tras valorar todas las actuaciones de la Gala 3, propuso a Violeta, Denna, Salma y Paul para abandonar la academia, pues entendían que podrían haber dado más en las actuaciones. Paul fue salvado por sus profesores y finalmente Violeta y Denna son las nominadas de la semana, a las cuales se les puede votar para salvarlas en la aplicación oficial de OT.

A pesar de que Salma recibió el apoyo de todos sus compañeros y compañeras, no pudo evitar derrumbarse días más tarde, pues sintió que el público no celebraba con ella su salvación y que por tanto, el día que salga nominada se irá.

"Cuando ibais girando la pizarra e iba apareciendo mi nombre, la reacción de la gente se me clavaba que flipas" decía la malagueña entre lagrimas a sus compañeros. "Cuando decían vuestros nombres aplaudían a muerte y cuando decían el mío... Pff... Que me encantaría que me diera igual, pero no me da igual".

Salma sintió un gran diferencia en el público cunado decían el nombre de otros compañeros que cuando nombraban el suyo, ente aplausos y gritos no sintió que le dieran el mismo cariño, y considera que hubieran preferido que se salvara Violeta o Denna antes que ella.

Sus compañeros, intentaron animarla de todas las formas posibles, pero ella decían constantemente entre lágrimas: "Cuando salga nominada, me voy, lo tengo asimilado". Además explicaba a sus compañeros que en esta profesión el cariño del público es una de las cosas más importantes para trabajar día a día en lo que te apasiona: "Tener un día de feedback y que el feedback sea este...".

Las redes sociales coincidieron con la malagueña que enseguida pusieron el foco en la situación por la que deben estar pasando tras semanas encerrados en una academia sin más contacto con la realidad del que te pueden dar las galas, y X (antiguo Twitter) se llenó de mensajes de apoyo: "Te puede caer mejor o peor un concursante, pero si vas a la gala les aplaudes a todos por igual. No tienen ni idea de lo que esta pasando fuera y hay que tener un mínimo de decencia".