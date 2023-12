Ya conocemos los temas que cantarán los participantes de 'Operación Triunfo 2023' en la Gala 4

Tras despedir anoche a Omar entre lágrimas, los 14 supervivientes de 'Operación Triunfo 2023' ya miran hacia el próximo lunes tras realizarse el tradicional reparto de temas que tendrán que interpretar en la Gala número 4.

Como es habitual, las dos nóminadas cantarán en solitario y han tenido el prilegio de poder escoger canción para defender su participación en la Academia: así, la granadina Denna cantará "Dragón" de su paisana Lola Índigo , mientras que su compañera y contrincante Violeta ha optado por "Es por ti" de Juanes.

Bea, que fue elegida la nómada favorita de la Gala 3, también cantará de manera individual: a la madrileña le ha tocado en suerte nada menos que "Peces de ciudad" de Joaquín Sabina y Pancho Varona.

Salma cantará junto a Paul un tema de Ed Sheeran: "Bad habits". Por su parte, otro dúo estará conformado por Ruslana y Naiara que interpretarán "Salvaje", canción de Nathy Peluso.

Martin ha sido emparejado con el maño Juanjo para que juntos canten "God only knows" del grupo The Beach Boys; mientras que "I drove all night", de Cyndy Lauper, será defendido por Cris y Álvaro.

Asimismo, en esta ocasión solo habrá un trío: el que componen Chiara, Álex Márquez y Lucas; la terna interpretará "Perreo bonito" de Carlos Sadness y La Bien Querida.