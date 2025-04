Santi Acosta protagoniza un lapsus tras otro en 'De Viernes' y desata las risas de Beatriz Archidona

El regreso de 'De Viernes' a Telecinco tras el parón de Semana Santa estuvo marcado por una serie de errores cometidos por su presentador, Santi Acosta, que provocaron momentos de hilaridad en el plató y una espontánea reacción de su compañera, Beatriz Archidona. El programa, que entrevistó a Gloria Camila, Gala Caldirola y Rebeca Loos, logró un buen dato de audiencia, aunque fue superado por 'Tu cara me suena' en Antena 3.

El primer lapsus de la noche ocurrió durante la entrevista a Rebeca Loos, la ex niñera que saltó a la fama por su supuesto affaire con David Beckham. En un momento dado, Santi Acosta se dirigió a ella llamándola "Victoria", el nombre de la esposa del exfutbolista. "¿Y cómo es tu vida ahora, Victoria?", preguntó Acosta, generando un revuelo en el plató. "Rebecca", le corrigió Loos, mientras Ángela Portero comentaba entre risas: "Victoria está muy bien". Beatriz Archidona, por su parte, no pudo contener la risa y se tapó la cara ante el error de su compañero.

Acosta intentó justificar su lapsus con humor: "Sabéis que, cada noche, meto la pata una vez y ya tocaba". Antonio Montero, colaborador del programa, añadió: "Como te conozco, sé que lo has hecho aposta". A pesar de la disculpa y las bromas, el error no pasó desapercibido en las redes sociales, donde los espectadores comentaron y compartieron el momento. Pero la noche de errores de Santi Acosta no terminó ahí. Más tarde, durante el debate de 'Supervivientes', el presentador volvió a equivocarse al dar paso a Gloria Camila, que se estrenaba como colaboradora. En lugar de llamarla por su nombre, la confundió con Gabriela, la novia de Manuel, que también se encontraba en el plató. "Vamos con Gabriela", dijo Acosta, provocando una nueva corrección por parte de Beatriz Archidona: "Con Gloria". Ante este nuevo error, Archidona exclamó: "Ay, madre mía, Santi", antes de volver a reír. Acosta, visiblemente avergonzado, se disculpó: "No me he tomado la medicación, Gloria, perdóname". Gloria Camila, comprensiva, restó importancia al error: "Nopasa nada".