ABC cancela "The Good Doctor", que acabará en la séptima temporada

La cadena ABC hizo este jueves un anuncio muy desconcertante. Una de sus series más emblemáticas, y actualmente en emisión, "The Good Doctor", protagonizada por Freddie Highmore, ha sido cancelada y su final llegará con la séptima temporada, en emisión. Es uno de los dos dramas de ABC de larga duración que se confirma que finalizarán esta primavera, junto con el spin-off del bombero de "Grey's Anatomy Station 19" ( que también concluirá con la temporada 7).

"The Good Doctor" llegó a nuestras vidas en 2017 y su protagonista es el cirujano autista Shaun Murphy (Highmore), que consigue hacerse un sitio en el corazón de sus compañeros y en el Hospital San José St. Bonaventure. El Dr. Murphy se casó con su amor de toda la vida Lea (Paige Spara) al final de la temporada 5, mientras que la temporada 6 culminó con el nacimiento de su hijo, Steve Aaron Murphy . Completan el elenco de la séptima temporada Richard Schiff (como el Dr. Aaron Glassman), Christina Chang (como la Dra. Audrey Lim), Fiona Gubelmann (como la Dra. Morgan Reznick), Will Yun Lee (como el Dr. Alex Park), Noah. Galvin (como el Dr. Asher Wolke), Bria Samone Henderson (como el Dr. Jordan Allen) y Chuku Modu (como el Dr. Jared Kalu).

Junto con la sorprendente noticia, ABC lanzó una promoción de despedida, que contiene lo más destacado de las seis temporadas anteriores y culmina con un primer vistazo a los últimos episodios del drama médico. En la escena, Shaun se prepara para irse a trabajar y les dice a la nueva mamá Lea y a su hijo pequeño Steve que los extrañará. "Ha sido un viaje increíble", escribió Gubelmann en Instagram el jueves. “Estoy inmensamente agradecido con todas las personas que han hecho de esta una de las mejores experiencias y regalos de mi vida. Gracias a nuestro increíble equipo, elenco, escritores, productores…. Los amo a todos y atesoraré nuestro tiempo juntos. Gracias a todos nuestros increíbles fans de todo el mundo que han emprendido este viaje con nosotros. Tú eres la razón por la que hacemos esto”.

El novio en pantalla de Gubelmann, Will Yun Lee, también reflexionó sobre la fecha de finalización de "The Good Doctor" que se acerca rápidamente y escribió : “Ha sido un viaje hermoso... Qué privilegio ha sido interpretar al Dr. Park. Gracias a todos los fans que hicieron que 'The Good Doctor' fuera muy especial. Extrañaré a todo el elenco, el equipo y los productores a los que pude llamar familia durante los últimos seis años. Adiós🧑🏻‍⚕️🩺❤️”.

"The Good Doctor ha sido una oportunidad única en la vida, pero es hora de decir adiós", dijeron los productores ejecutivos David Shore, Liz Friedman y Erin Gunn en un comunicado conjunto. “Estamos increíblemente orgullosos del trabajo que hemos realizado y del mensaje del que hemos tenido el privilegio de ser parte. Esperamos poder brindarles a nuestros fantásticos fanáticos, al verdaderamente extraordinario Freddie Highmore, al resto de nuestros talentosos actores (y amigos) y al mejor equipo del negocio el final de serie que todos ustedes merecen. Gracias Sony; gracias ABC; gracias a todos." La estrella y productor ejecutiva Highmore agregó: “Interpretar al Dr. Shaun Murphy ha sido un inmenso privilegio y una de las experiencias más notables y gratificantes de mi vida. Siempre estaré agradecido a David, Liz y Erin, así como al talentoso y encantador elenco, escritores y equipo que hicieron posible este programa. Gracias a Sony y ABC, y a todos los que nos vieron desde casa”.