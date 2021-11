Freddie Highmore triunfa en “El Hormiguero” con su español y sorprende a Pablo Motos

Noche épica en “El Hormiguero 3.0″ de Pablo Motos. No sólo han recibido por primera vez la visita de Freddie Highmore, el actor de “The Good Doctor”, si no que el británico ha sorprendido al presentador con su dominio de nuestro idioma. Y es que aunque sea su primera visita al espacio de Antena 3, no lo es a nuestro país, a dónde ha vuelto para rodar escenas de su última película, “Way Down”.

El actor ya entró con cara de querer disfrutar de la experiencia. Y aunque venía a presentar “Way Down” , la nueva película de Jaume Balagueró que se estrena el 12 de noviembre en las salas de cines, estuvo dispuesto en todo momento a hablar de su papel en “The Good Doctor”, en la que interpreta a un médico con espectro autista, y también disfrutar del resto de secciones del programa de Motos.

La primera sorpresa del programa no la recibió Highmore, si no que fue el quién demostró un gran dominio del español. Explicó que estuvo en Madrid cursando tercero de carrera y vivía muy cerca de la plaza de Olavide en la capital española. “Tenemos traducción preparada”, comenzó diciéndole Motos, “pero resulta que hablas español muy bien”. Aún así el joven actor quiso aclarar que “mejor que practique, que hace tiempo que no estoy en España, como dos años, y seguro que voy a cometer muchísimos errores, pero mejor practicar”.

También quiso ratificar su pasión por nuestra cultura y destacó que de España y de Madrid concretamente, “me gusta todo: La cultura, la comida, la música, la literatura, el cine... Todo. Me siento un poco madrileño”. A sus 29 años, Highmore recordó con Pablo Motos su vida como becario de un despacho de abogados y cómo disfrutaba, por ejemplo, yendo al fútbol: “Soy del Arsenal, pero todavía tengo que elegir un equipo madrileño”.

Pablo Motos quiso indagar además en su papel en “The Good Doctor”. “Mi personaje no puede representar a todas las personas con autismo, es solo una persona y es su viaje. Tratamos de construir su personaje lo mejor posible. Ahora estamos rodando la quinta temporada, he vuelto de Vancouver sólo para estar aquí unos días y después vuelvo para terminar las grabaciones”, explicó el actor ante el interés despertado por la serie en todo el mundo.

La anécdota de los polvos blancos

“Tenía 10 años y estaba con mi padre en el aeropuerto de Camboya para volver a Londres después de grabar una película”, comenzó narrando Highmore sobre una curiosa anécdota de su vida como actor. “Y cuando estaba pasando el arco de seguridad me cachearon y empezó a salir un polvo blanco de los bolsillos de mis pantalones. Entonces mi padre asumió la culpa y pidió que le llevaran a él a la cárcel, pero cuando analizaron de qué se trataba, averiguaron que eran polvos de talco que había robado del hotel”, confesó.