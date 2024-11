"Andor" suma a este célebre actor para su segunda temporada en Disney+

"Andor" regresará en 2025 a Disney+ dos años después de emitir la primera temporada de una de las grandes series contemporáneas del universo Star Wars. El 25 de abril se lanzarán 12 capítulos, tal y como ha comunicado en su página web la plataforma de streaming, una producción que se ha ralentizado por culpa de la huelga de guionistas que sacudió Hollywood el pasado año 2023. La serie recupera a Diego Luna y suma una importante incorporación a su lista de actores que participarán en la ficción, un personaje conocido por los amantes de la Guerra de las Galaxias.

Regreso del villano de "Rogue One"

"Esta segunda parte seguirá a Cassian durante un periodo de cuatro años mientras se convierte en el héroe al que vemos hacer el máximo sacrificio en Rogue One", ha comentado Diego Luna, que lucirá un aspecto muy diferente a entregas anteriores en las que ha participado su personaje. Además, se une Ben Mendelsohn para dar vida al villano Orson Krennic, al que ya interpretó en "Rogue One", una de las pocas cintas con valoraciones positivas desde que Disney se hiciera con los derechos de "Star Wars". Tony Gilroy, creador de Andor, propuso en un inicio que la serie se desarrollara en dos temporadas, aunque esta idea aún no se ha confirmado oficialmente. Los próximos episodios están pensados para conectar la historia de Andor con los sucesos de "Rogue One: Una historia de Star Wars", encaminando la trama hacia los eventos que marcarán la vida de Cassian Andor y su papel clave en la Rebelión.

La segunda temporada de "Andor" abarcará un período de cuatro años, con cada año narrado a través de tres episodios, permitiendo a los espectadores ver la transformación de Cassian Andor en el héroe que luego se sacrifica en "Rogue One: Una historia de Star Wars". Además, Disney+ ha decidido renombrar la serie a "Andor: Una historia de Star Wars" para acercarla al estilo de otros títulos del universo, como "Rogue One" y "Han Solo". Esta estructura ofrecerá una visión más profunda de la evolución de Andor, mostrando los desafíos y decisiones que moldearán su rol en la Rebelión, enlazando directamente con los eventos de la famosa película y realzando la narrativa épica de su lucha contra el Imperio.