El anime da el salto a Movistar Plus+

Desde el 14 de noviembre hasta el 15 de diciembre de 2024, Movistar Plus+ pondrá en marcha Anime por M+, un canal temporal que transmitirá una cuidada selección de las mejores películas de animación japonesa. En el dial 18 de la plataforma, los espectadores podrán disfrutar de una programación que incluye desde clásicos hasta éxitos recientes y producciones menos conocidas, pero de gran calidad. Además, todo el contenido estará disponible también bajo demanda, ofreciendo así acceso flexible para los seguidores del anime.

La programación de Anime por M+ ha sido diseñada para cautivar tanto a los fanáticos del género como a aquellos que desean conocer más sobre la animación japonesa. El catálogo incluye clásicos indispensables como "Akira", que revolucionó el cine de animación en los años 80; "El castillo de Cagliostro", dirigida por el aclamado Hayao Miyazaki; y la reciente "Blue Giant", una historia sobre la pasión por el jazz. Además, el documental "Miyazaki", el espíritu de la naturaleza profundizará en la visión artística del director japonés y su conexión con la naturaleza.

Por otra parte, entre las películas destacadas, se encuentran producciones de gran éxito comercial como "Dragon Ball Super: Broly" y "One Piece: Estampida", que representan algunos de los proyectos más populares de estas franquicias. La diversidad de títulos permite que haya algo para cada tipo de espectador, incluyendo historias de acción y aventuras (shonen) como "Naruto" y "One Piece", así como títulos orientados al público femenino adolescente (shojo), como "Your Name" y "La chica que saltaba a través del tiempo".

Algunos de las películas animación de anime que estarán en el catálogo Movistar Plus+

Una colección única y accesible

Para muchos, esta es una oportunidad para disfrutar de películas de anime que rara vez se proyectan en canales convencionales, como "Tokyo Godfathers" de Satoshi Kon, que narra la historia de tres personas sin hogar en Tokio; "Millennium Actress", un relato de amor y nostalgia que explora la historia del cine japonés; y "Perfect Blue", un thriller psicológico que ha dejado una huella imborrable en la industria. Además, títulos como "Detective Conan: Episodio uno - El detective que se encogió" llega por primera vez a España, ofreciendo a los fans una versión moderna del primer episodio de la serie y una nueva perspectiva de personajes como Haibara y Bourbon.

El estreno de este canal especial de anime refleja el creciente interés global por la animación japonesa y se suma a la tendencia de más plataformas de streaming que apuestan por incluir este tipo de contenido en sus catálogos. Anime por M+ ofrece una colección que abarca desde lo clásico hasta lo moderno, para que tanto veteranos como nuevos espectadores puedan sumergirse en el fascinante y amplio mundo del anime.