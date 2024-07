¿Añora las vacaciones perfectas? Todos quieren tener un "Verano azul"

¿Qué es un verano sin acercarse a las calas de Nerja buscando a un grupo de chavales que se desplazan en bicicleta y sufren los avatares de la niñez y la preadolescencia sin perder su amistad con una profesora y un marino experimentado? Cualquier tiempo pasado fue mejor con Chanquete, Julia, Bea, Desi, Javi, Quique, Piraña y el resto de la pandilla. Por eso nos alegramos que toda la banda ya no sea tan irrastreable como tener que esperar a que reponga cada verano La 2 de Televisión Española "Verano Azul", independientemente de que la ofrezca RTVE Play. Ahora la podemos ver en Movistar Plus+, y si no lo tenemos en HBO Max (ahora ya sí Max), y si no lo tenemos acaba de llegar en lineal a el canal de televisión Enfamilia, producido por AMC Networks International Southern Europe.

Desde el pasado 10 de julio y de lunes a viernes (como antiguamente) el canal devuelve a nuestras parrillas la serie que consiguió hechizar a varias generaciones de españoles en los años 80. Los atracones son para los thrillers, ahora los nuevos espectadores, hijos de aquellos que acabamos silbando la sintonía subidos en una bicicleta BH, podrán disfrutar con calma de los 19 capítulos de la única temporada de aquella serie mítica que nos enseñó el valor de la amistad, el compromiso, las diferencias intergeneracionales y las primeras pérdidas de nuestros seres queridos. Para los nostálgicos un "remember".

La producción, dirigida por Antonio Mercero, se ha consolidado como un referente cultural para la sociedad española. Además, la serie al completo se podrá disfrutar en vídeo bajo demanda a partir del día de su estreno. Por si fuera poco, si alguien se atreve y recupera sus zapatillas paredes y se compra un par de Colagets, puede unirse a la celebración del final del verano. Porque para despedir la temporada más cálida del año, el canal Enfamilia ha preparado un maratón especial de 'Verano azul' que rinde homenaje al nombre de su último episodio ('El final del verano'). De esta manera, el sábado 31 de agosto, a partir de las 5:00h, se emitirán a lo largo del día todos los capítulos de la serie. Asimismo, el domingo 1 de septiembre se podrá volver a revivir este maratón de la mano del canal de televisión SELEKT, que emitirá la serie al completo desde las 5:00h hasta las 24:00h.