Una ficción pavorosamente real

Desde que apareció por primera vez en pantalla, "Vigil” se convirtió en una de esas adictivas series de las que siempre quieres más. La tensión constante de la primera temporada y la excelente interpretación del reparto impulsó a la producción hasta convertirse en el estreno más visto en el Reino Unido hasta la fecha y obtener el premio Emmy a mejor serie internacional. Por eso los seguidores de la serie por Movistar Plus+ estaban esperando ansiosos que la plataforma anunciara la segunda temporada, "Vigil: conspiración desde el aire", para sumergirse en un nuevo misterio, con la detective Amy Silva (interpretada por Suranne Jones) enfrentándose al vértigo del ejército del aire en lugar de las profundidades del mar.

En esta nueva entrega, Silva y su compañera, la detective Kirsten Longacre (Rose Leslie), investigan un fatal accidente en una base militar de la Real Fuerza Aérea en suelo escocés, desencadenado por el ataque de un dron fuera de control durante unas pruebas de campo. Un nuevo territorio hostil en el que la serie continúa explorando temas de relevancia contemporánea, especialmente en cuanto a la guerra tecnológica, conflictos e intereses internacionales y el uso de tecnología militar peligrosa de última generación.

La producción se nos presenta impecable, con localizaciones realistas y una cuidadosa atención al detalle en cada escena. Desde la base militar escocesa hasta la ficticia ciudad de Wudyan, en el Oriente Medio, cada entorno contribuye a la atmósfera tensa y claustrofóbica de la historia.

Todo esto hace prácticamente imposible que, aunque estemos enganchados siguiendo el hilo de la historia, dejemos de pensar en que lo que estamos viendo es lo que puede estar pasando perfectamente en cualquiera de los conflictos armados que vivimos actualmente. Y, la verdad, da miedo, pues aunque estemos ante una ficción, esta nos abre una nueva mirada a la realidad y explora temas más profundos, como la ética en la guerra y el conflicto entre el deber y la moralidad.

Pero no sólo, porque “Vigil” también aborda las complejidades de las relaciones personales en un entorno profesional, especialmente la dinámica entre Silva y Longacre, cuya relación amorosa añade un nivel diferente de tensión y conflicto a la trama. Una combinación que proporciona un contraste muy interesante, más que nada porque, a pesar de ser una fórmula muy empleada por este tipo de producciones, plantea una relación madura, actual y muy acertadamente manejada.

A todas estas, no podemos olvidar que "Vigil: conspiración desde el aire" se trata de un thriller de acción que alcanza su punto álgido cuando la investigación policial asume el mando de la situación. El señalamiento del ataque por dron se desplaza velozmente entre miembros éticamente comprometidos de la Real Fuerza Aérea, disidentes de Wudyan, jóvenes conflictivos, veteranos de guerra traumatizados y pilotos que mantienen ocultas sus relaciones homosexuales. Una acción que se presenta realista y perspicaz, con diálogos sólidos, algunas veces salpicado de ese humor negro británico tan sutil, y situaciones convincentes muy hábilmente hiladas para que cada uno de los capítulos nos conduzca a un cliffhanger impactante, lo suficiente como para desear no tener que esperar una semana completa para ver el siguiente episodio y enganchar urgentemente donde lo dejamos. Así que no decepciona, porque si algo se espera de una serie así es que mantenga la tensión. La clave está en que la historia no se vea forzada y en “Vigil” esta se desarrolla de manera orgánica, llevando a los personajes y a los espectadores por un emocionante viaje lleno de suspenso.

Además de su atractivo narrativo, la segunda temporada de "Vigil" también destaca por su impresionante cinematografía y diseño de producción. Las imágenes cautivadoras y las emocionantes escenas de acción elevan la experiencia visual, sumergiendo al espectador en el mundo turbio y peligroso de la serie.

Aunque lo más notable, sin duda, es un elenco que brilla una vez más, con las sobresalientes actuaciones de Suranne Jones y Rose Leslie. Jones aporta profundidad y determinación al papel de Silva, mientras que Leslie ofrece un contrapunto convincente como Longacre, su compañera y pareja. También se suman nuevos talentos al elenco, incluyendo a Dougray Scott y Romola Garai, quienes aligeran la carga para las protagonistas y ofrecen historias alternas, haciendo un poco más coral y enrevesada la historia.

Y aunque la historia en esta segunda temporada, que se estrenó en Movistar Plus+ el 27 de febrero, podría verse sin haber asistido a la primera, pues se desarrolla de forma independiente, no estaría mal repasar “Vigil: conspiración nuclear”, al menos para aliviar la espera de un nuevo capítulo cada martes hasta completar los seis. No parece mal plan.

Un gran reparto como base sólida de «Vigil»

La serie cuenta con Suranne Jones de "Gentleman Jack" y "Doctora Foster", Rose Leslie de "Juego de tronos" y "The Good Fight" como Kirsten Longacre, y Gary Lewis de "Billy Elliot" y "Outlander" como el detective superintendente Colin Robertson. Entre los nuevos fichajes, Dougray Scott de "Mujeres desesperadas" interpreta al oficial del ejército del aire Marcus Grainger, mientras que Romola Garai de "The Hour" y "Emma" es Eliza Russell, recién promocionada a líder de escuadrón. La serie, creada y escrita por Tom Edge, cuenta con episodios de varios guionistas y es dirigida por Andy De Emmony y Joss Agnew.