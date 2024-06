¿Es Guns N’ Roses la fuente de inspiración de la famosa cerveza de “Los Simpson”?

Homer Simpson lleva 35 años relajándose en el bar de Moe bebiéndose una jarra helada de una de las cervezas más famosas de la televisión estadounidense. La marca Duff es uno de los productos más reconocidos de la ciudad de Springfield y el origen de su nombre ha levantado polémica en las últimas semanas, por culpa de la banda de rock norteamericana Guns N’Roses.

Cuesta creer un homenaje sino te conocen

Duff McKagan, bajista del grupo que lidera desde el 85 el excéntrico Axl Rose, ha admitido recientemente que su nombre da nombre a la rica bebida con la que disfrutan los personajes creados por Matt Groening. Según McKagan se trata de un homenaje hacía su persona algo que ha sorprendido al equipo creativo de la serie amarilla. A raíz de estas declaraciones, uno de los productores y escritores de la ficción animada, Jay Kogen, ha admitido en el portal TMZ que el músico de los Guns N’Roses está muy equivocado, añadiendo dos razones demoledoras, que desmontan por completo la versión de Duff McKagan.

Kogen admitía que no le dieron muchas vueltas al nombre de la cerveza Duff pero la segunda razón, es definitiva y bastante llamativa, afirmando que quitando a Axl Rose, ninguno del equipo conocía el nombre del resto de integrantes de la banda de rock. "Es muy extraño que este tipo, Duff McKagan, quiera reclamar el crédito por la cerveza Duff... No tuvo nada que ver con eso", afirmó Kogen. Además, añadió que no tendría ningún sentido humorístico nombrar la cerveza en honor a un rockero al azar: "Duff es una cerveza para personas que se sientan sobre su gordo trasero todo el día", terminaba así de echar por tierra el supuesto homenaje de “Los Simpson” al bajista de los Guns N’ Roses, que han aparecido más de una vez en la ficción amarilla.