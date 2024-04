Los fans de "Los Simpson" alucinan con la muerte de uno de los personajes más queridos en su último episodio

En un sorprendente giro de los acontecimientos, sobre todo para los fans, la serie animada de larga duración "Los Simpson" se despidió de un personaje de fondo en su último episodio, "Cremas del día". Larry the Barfly, un pilar silencioso en la taberna de Moe desde el primer episodio del programa, "Los Simpson asándose en un fuego abierto" (1989), falleció. Con la voz del prolífico Harry Shearer (Mr. Burns, Ned Flanders, Waylon Smithers), la muerte de Larry deja a Homer y su equipo habitual en Moe's enfrentando la inesperada ausencia de su enigmático compañero.

El episodio, el número 765 en la historia de la serie, incluso arroja luz sobre el nombre completo de Larry hasta ahora desconocido: Lawrence Dalrymple. Las redes sociales reflejan una ola de duelo por parte de los fanáticos, expresando un nuevo aprecio por este personaje que antes pasaba desapercibido y cuya silenciosa presencia tenía un atractivo único. "Acabo de enterarme de que mañana matarán a Larry en Los Simpson", escribió una persona. "Necesito un minuto." Otros fanáticos comentaron que no sabían el nombre de Larry antes de este episodio, y una persona escribió: "Tengo más de 30 años y menos de 40... he estado viendo Los Simpson toda mi vida y acabo de descubrir el nombre del tipo que se sienta en el El bar se llama Larry."

Homer y sus amigos Lenny, Carl y Barney se fueron de viaje para esparcir las cenizas de su amigo poco conocido. Mientras los personajes del programa afrontan la muerte de Larry, se dan cuenta de que apenas lo conocen. La madre de Larry les dice a Homer y sus amigos que consideraba a la gente de Moe como sus "mejores amigos". Cuando les pidió que compartieran algunos “gratos recuerdos” de Larry, inventaron una historia de pesca. El personaje hizo apariciones ocasionales a lo largo de los años, generalmente sin ningún diálogo. Sin embargo, en el episodio de la temporada 2 "Bart es atropellado por un coche", el ebrio Larry mira a Marge Simpson y exclama: "¿Quién es la chica?".

Este es Larry FOX

Lawrence "Larry" Dalrymple era uno de los dos "barflies" (habituales de los bares) que se suelen ver en Moe's Tavern , junto con Sam . Prácticamente no se sabe nada sobre ellos. Larry tenía la cabeza calva y tenía 42 años, igual que Sam. Apareció como personaje de fondo en varios episodios hasta su muerte en " Cremains of the Day ". En el episodio " The Bob Next Door ", termina en prisión junto con Krusty el Payaso y Kirk Van Houten por una razón desconocida. Durante " Some Enchanted Evening ", Moe Szyslak se refiere a él como un cerdo, entre Homer y Barney . En " Radioactive Man ", después de una secuencia de flashback que explica por qué Moe no logró convertirse en una estrella de cine, se puede escuchar a los clientes comentando indistintamente y al final, en un papel poco común, se puede escuchar a Larry decir "eso tiene sentido". En otra ocasión, en " El Viaje Misterioso de Nuestro Homer ", cuando el cabeza de familia entra a la Taberna de Moe en busca de un alma gemela, los otros clientes allí dan respuestas de una palabra sobre lo que son para él en lugar de alma. compañeros. En el caso de Larry, él responde: "Colega".