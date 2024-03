El porqué de la aparición de Slash en los Oscars

La gala de los Oscar ha tenido lugar el pasado 10 de marzo en Los Ángeles, en España se pudo ver en la madrugada del día 11. Entre diferentes sorpresas, como el desnudo del actor y luchador John Cena, la aparición de Slash en la canción de "I´m just Ken", el tema principal de la película "Barbie", ha llamado la atención del público. Junto a él, salió al escenario Wolfgang Van Halen, el hijo del fallecido guitarrista Eddie Van Halen.

La actuación ya hizo que los asistentes de la gala se entusiasmaran desde el principio. Incluso Emma Stone bromeó en su discurso a "Mejor Actriz" : "Mi vestido se rompió y creo que sucedió durante I'm just Ken". Pero, la aparición del guitarrista de la banda Guns N' Roses con su icónico sombrero de copa sorprendió a todos.

Después de ver a Ryan Gosling tumbado entre cabezas gigantescas de la muñeca Barbie, actores de "Barbie" como Simu Liu, Ncuti Gatwa y Scott Evans se retiran de pantalla para dejar paso a Gosling abrazando a Slash mientras este toca su solo con su famosa guitarra Gibson Les Paul en mano. El guitarrista apareció debido a que fue el encargado de tocar el solo en la canción original de la película y el disco "Barbie: The Album".

"I'm just Ken" fue compuesta por Mark Ronson y en principio no iba a aparecer en la película. Ronson escribió la canción después de emocionarse con el personaje de Ken y simpatizar con él. Después de escribirla, se la mandó a la directora de "Barbie" Greta Gerwig y le encantó entregándosela al actor Ryan Gosling. Después de que este accediera a grabarla y le pidió a la directora si podría interpretarla para la película.

Después de la grabación de Gosling, Mark Ronsoncontactó con Slash quien accedió diciendo: "Me parece genial, la tocaré". Además de Slash, Wolfgang Van Halen, conocido por ser el hijo del guitarrista Eddie Van Halen, y el batería de Foo Fighters , Josh Freese, formaron parte de la canción. "Slash es mi héroe musical de todos los tiempos. Pensé que nunca está de más preguntar" aseguró Ronson en la alfombra roja del estreno de "Barbie".

Saul Hudson (Slash) es conocido por ser el guitarrista de [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/cultura/guns-roses-actuara-verano-2023-madrid-vigo_2023022263f5d31aaf4bff0001644a30.html|||Guns N´Roses]]. Entró en la banda en 1985 después de que Tracii Guns, conocido por la banda L.A Guns, saliera. Antes de esto, estuvo en otra agrupación llamada Road Crew con el ex-batería de Guns N' Roses Steven Adler. A partir de ese momento, la banda empezó a hacer historia con su disco "Appetite for Destruction"que llegó a ser el disco debut más vendido con 33 millones de copias.

Después del éxito , participó en discos de la banda como "G N' R Lies", "Use Your Illusion I", "Use Your Illusion II" y "The Spaghetti Incident?". Salió de Guns N' Roses en 1996 alegando tener problemas con el cantante Axl Rose debido a que no le gustaba la manera en la que este trataba a los miembros de la banda.

Desde 1994 a 2015 ha estado en diferentes grupos, entre ellos, de 1994 a 2001 Slash's Snakepit, haciendo un guiño a la obsesión del guitarrista con las serpientes. Junto a él formaron parte del grupo otros dos ex miembros de Guns N´Roses, el batería Matt Sorum y el guitarrista Gilby Clarke. Más tarde, formaría Velvet Revolverjunto a Duff McKagan y Matt Sorum, estuvieron hasta 2012 y ganaron dos premios Grammy.

Además de sus agrupaciones, ha realizado discos como el llamado "Slash" en 2010 que contaría con la colaboración de antiguos miembros de la banda de Guns N' Roses y músicos importantes en el mundo del rock como Alice Cooper, Ozzy Osbourne o Chris Cornell. Después del éxito del disco, realizó otros dos: "Apocalyptic Love" y "World on Fire".

En 2015 decidió volver a Guns N' Roses junto a integrantes originales como Duff McKagan y Axl Rose, quien nunca dejó de estar en el grupo. Actualmente, se encuentra de gira con el grupo de canciones como "Sweet Child O'Mine" o "Welcome To The Jungle" y vinieron a España a Madrid y Vigo el pasado 2023.

Slash ha anunciado que lanzará un nuevo disco de blues: "Orgy of the Damned" rodeado de músicos icónicos como sus tres anteriores, saldrá el 17 de mayo del 2024.