Jonah Hauer-King y Anna Próchniak: «El trauma de Auschwitz perdura para siempre y se transmite por generaciones»

Lali Sokolov se enfrenta por primera vez a tatuar números de presos en la piel de sus compatriotas en el campo de concentración de Auschwitz. Frente a él se sienta la recién llegada Gita, que se deshace en lágrimas para intentar mitigar el dolor mientras no deja de mirarle a los ojos. Así comenzó el amor que desafió el terror nazi en el lugar más oscuro de la tierra. El actor judío Jonah Hauer-King y la actriz polaca Anna Próchniak se ponen en la piel de los enamorados en la serie de movistar Plus+ «El tatuador de Auschwitz», basada en la obra de Heather Morris.

¿Cuánto hay de sentimientos personales en Lali y Gita?

Jonah Hauer-King: Lo que sé con certeza es que aporta una resonancia particular a esta historia, porque al escuchar hablar sobre esta época mientras crecías, tienes esa conexión personal con ella. Por eso, cuando tienes la oportunidad de contar la historia, resulta conmovedor, y también sientes que tienes una gran responsabilidad en cuanto a cómo me ha influido a mí y a mi interpretación de Lali. Aún estoy tratando de entenderlo, porque creo que me centré en contar su historia. Y aunque a cada personaje le aportas un elemento de ti mismo y de tu propia experiencia vivida, se trata de una época y una vida tan extraordinarias que mi atención se centró en él y en mi investigación sobre la época y sobre quién era. Eso vino de sus testimonios en los años 90, y de los que dio a Heather. Y luego hablar con Heather fue otra parte importante de esto, de tratar de aprender todo lo que pude sobre él y su esencia y su energía y su espíritu. Así que, aunque creo que es extremadamente importante tener delante y detrás de las cámaras al mayor número posible de personas relacionadas con esta historia para hacerle justicia en términos de mi propio judaísmo y de cómo eso afectó a mi papel, todavía no estoy seguro de ser honesto. Aún lo soy. Creo que me va a llevar más tiempo reflexionar sobre cómo puede haber afectado a mi interpretación.

Anna Próchniak: Son historias tan extraordinarias, tan increíble, inspiradora y poderosa. Entiendo totalmente el fenómeno del libro. Lo leí cuando salió y me encantó. Estaba totalmente inmersa en ella. Y cuando recibí el guion, sabía que no iba a ser una historia fácil de contar, pero me encanta que me desafíen, que me den la oportunidad de interpretar a un personaje que me asusta. E interpretar a un personaje de la vida real es aterrador para un actor. Sólo quería hacerlo con el máximo respeto, con la mayor honestidad posible, con toda mi sensibilidad, ternura, compasión y amor hacia los personajes.

Lloré antes de ver los capítulos, solo leyendo las notas de producción. ¿Ustedes?

Anna: Sí, lo hicimos.

Jonah: Definitivamente lo haces. Porque, como dices, es increíble oírlo. Y, sí, son tan impactantes y conmovedores. Y los propios guiones estaban muy bien escritos. Tuvimos algunos escritores muy talentosos que eran tan respetuosos de estas dos vidas y las vidas de todos. Pero creo que tratar de imaginar, como haces como actor, ponerte en la piel de otra persona cuando lees un guión, es inmediatamente abrumador e increíblemente conmovedor.

Anna: Hay que ser valiente para compartir tu equivalencia con los demás. Y creo que el público puede conectar con ello y encontrará algo de sí mismo en los personajes que representamos, lo que puede ayudarle a aceptarse y a sentirse visto y menos solo.

Hay muchas series y películas sobre Auschwitz, ¿Qué hace diferente a esta?

Jonah: Todas tienen cabida. Una cosa que me gustó mucho de nuestra pieza es que tenemos espacio y tiempo para contar la historia. La televisión lo permite, para dejar que la historia respire, para llegar a conocer a estos personajes antes, durante y después. Entender que cuando la guerra termina, para las personas que sobrevivieron, ese no fue el final de la historia y que esta experiencia y este trauma perduran para siempre y, de hecho, pueden transmitirse a otras generaciones. Creo que ese es un enfoque particular. Y también creo que la directora, Tali Shalom-Ezer, hizo eso.

Anna: Es el trabajo de una increíble directora. Trae su experiencia de las películas de arte y ensayo muy aclamadas. Ha hecho una obra hermosa y artística con la que mucha gente puede conectar. Yo conecté con ella.

¿Cómo fue rodar en Auschwitz?

Jonah: Vas a esa experiencia sin saber realmente cómo te sientes, porque quieres que todo el mundo vaya y esté allí y recordarlo y honrarlo. Pero como dices, probablemente hay una parte de ti que quiere irse de allí. Son sentimientos muy complejos. Una parte del campo se construyó en las afueras de Bratislava. Y Stevie, nuestro diseñador de producción, hizo un trabajo fenomenal recreándolo. Realmente eran conscientes de que la autenticidad y ser lo más meticuloso posible es respetuoso, y también sirve a la historia. Fue muy extraño ir a trabajar allí todos los días.

Anna: Creo que nos pasó factura a todos. Definitivamente estuvo en nuestra mente todos los días durante cinco meses.

Jonah: Ahora tiene una imagen tan icónica. Normalmente vas a un trabajo y te presentas en un set, pero este set está allí. Y esto adquiere un significado tan diferente porque es una imagen tan poderosa que te impacta. Y crea una atmósfera muy divertida, extraña e inquietante en el trabajo todos los días, porque estás allí para hacer tu trabajo. Estás allí para ser profesional y contar la historia lo mejor que puedas.

Intenten definir su personaje con una sola palabra.

Jonah: Lali es Compasión

Anna: Gita es puro amor.

¿Alguna vez tuvieron que usar la ayuda psicológica que ofrecía el rodaje?

Jonah: Nunca había tenido un servicio de terapia gratuito para todo el reparto y el equipo, que mucha gente ha utilizado. Creo que fue una idea brillante. En realidad no lo usé.

Anna: No lo usé.

Jonah: Fue bueno tener ese reconocimiento de que el elenco y el equipo podrían sentirse vulnerables y afectados por lo que estaban haciendo. Esto puede estar mal, pero creo que la mayoría de las personas que lo usaron fueron el elenco que estaba allí una semana y luego se iban durante un par de semanas, porque es una mentalidad tan loca estar entrando y saliendo de ese nivel de concentración y la rutina es realmente difícil. Creo que para nosotros, que estuvimos allí todo el tiempo, bueno, no quiero hablar por ti, pero para mí, sentí que necesitaba hacerlo, ni siquiera empezar a intentar procesar lo que estábamos intentando hacer en ese momento y dejar que ocurriera después, cuando tuviera un poco de espacio, así es como me sentí. Pero saber que estaba ahí fue maravilloso.

¿Por que creen que había que hacer esta serie?

Jonah: No creo que me hubiera involucrado si no lo hubiera hecho, porque una historia de esta importancia no se puede hacer a medias o por números. Todos los implicados se sintieron apasionadamente comprometidos a contar una historia porque querían honrar a Lali y Gita y honrar un amor y una vida extraordinarios. Era necesario hacerla porque este tipo de historias de este periodo de la historia siempre serán relevantes, siempre serán significativas y siempre habrá que contarlas. Me sentí muy honrado de que me pidieran que participara y me sentí impulsado a contar una historia, sin importar lo difícil que fuera.

Anna: Tenemos que seguir contando historias como ésta. Creo que debemos recordar, honrar y llamar la atención sobre las víctimas. Respetar sus historias personales es muy importante. Es un honor que podamos contar la historia de Lali y Vita porque nos recuerda todas las historias que no podemos contar a nuestro antojo. Debemos recordar lo que podemos recordar, pero tenemos que ser conscientes de que hay mucho que no podemos.