Leire Martínez, de La Oreja de Van Gogh a Netflix: "El proyecto es una ficción de suspense"

Leire Martínez, conocida por haber sido la vocalista de La Oreja de Van Goghentre 2008 y 2024, ha anunciado su participación en un nuevo proyecto de Netflix. Se trata de una serie de suspense, un género que parece haber captado su interés tras su salida del mundo de la música. La noticia ha sido revelada por la propia artista durante una entrevista con 'Los 40 Principales', aunque por el momento no ha ofrecido muchos detalles sobre la producción.

"Es un proyecto que me ha hecho mucha ilusión. Me encanta la trama y he tenido unos compañeros maravillosos", ha comentado Leire, visiblemente emocionada. Sin embargo, la cantante ha preferido no desvelar el título de la serie ni dar pistas sobre la trama o su papel específico en la historia. Lo único que ha confirmado es que el estreno está previsto para la primavera o el verano de este año.

Un nuevo capítulo en su carrera profesional

Tras su salida de La Oreja de Van Gogh, la carrera de Leire ha dado un giro hacia la interpretación, un terreno en el que ya había incursionado previamente. En 2010, interpretó a Alicia Koplowitz en la serie "La Duquesa", emitida por Telecinco. Desde entonces, aunque su trayectoria artística ha estado centrada principalmente en la música, Leire ha demostrado interés por explorar otras facetas creativas. Además, en los últimos meses, también se la ha visto participando como colaboradora en programas como 'Biba Zuek' de ETB1 y 'Me quedo conmigo' de Mitele, donde habló abiertamente sobre temas personales, incluyendo su salida de la banda y su relación con Amaia Montero, la anterior vocalista de La Oreja de Van Gogh.

El quintento donostiarra, "La Oreja de Van Gogh" con Amaia Montero Agencia EFE

La salida de Leire de La Oreja de Van Gogh en octubre de 2024 estuvo marcada por tensiones que todavía resuenan en el ámbito mediático. Aunque la ruptura no fue amistosa, la cantante ha evitado entrar en detalles o alimentar la polémica. Recientemente, se ha pronunciado sobre los rumores del posible regreso de Amaia Montero a la banda, admitiendo que esa posibilidad "me va a revolver seguro". Aun así, ha asegurado que respeta las decisiones de sus antiguos compañeros. Pese a este turbulento contexto, Leire se ha mantenido activa. En enero, participó en un concierto solidarioa favor de las víctimas de la DANA en Valencia, donde compartió escenario con artistas como Rozalén y Zahara. Ahora, con su fichaje por Netflix, la guipuzcoana parece estar lista para consolidar su carrera en la actuación.

Leire Martínez en 'Me quedo conmigo' Mediaset

Por otra parte, el salto de Leire Martínez a la plataforma de streaming americana ha generado grandes expectativas, especialmente entre sus seguidores y quienes han seguido de cerca su evolución artística. Aunque se desconoce el alcance de su papel en esta serie de suspense, su entusiasmo y sus palabras a los compañeros de 'Los 40 Principales' sobre el proyecto apuntan a que será una experiencia significativa en su carrera.