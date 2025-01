Leire Martínez: "Hay vida tras La oreja de Van Gogh"

El próximo 20 de marzo se celebrará la 29ª edición de los Premios Dial Tenerife, los galardones más importantes de la música en español. La gala estará conducida por uno de los nombres que más ha sonado en los últimos meses en la escena musical: Leire Martínez. «Tengo muchísimas ganas, me apetece mucho estar en ese otro lugar y compartir con mis compañeros ese momento de merecimiento, de verles disfrutar del premio», dice a LA RAZÓN sobre este nuevo reto. Tras su abrupta salida de La oreja de Van Gogh –que se anunció vía comunicado a través de las redes sociales de la formación–, la donostiarra de 45 años tiene claro que su carrera no termina con la icónica banda.

«Hay vida después de cualquier cosa. ¿Quién no ha tenido en su vida un mal de amores, una ruptura o le han despedido de un trabajo? Hay cosas que no salen y ya está, pero la vida no se acaba. En mi caso, mi decisión fue agarrarme a eso, a decir ‘‘adelante’’ y a seguir. La vida acaba cuando tú quieres que acabe, y yo quiero que la mía dure todo lo posible», comenta la cantante.

Tanto es así que ya se ha puesto manos a la obra y está produciendo su propio álbum, componiendo de nuevo por primera vez en mucho tiempo: «Tengo mucha ilusión en esto y otros nuevos proyectos. Estoy entretenida haciendo cosas, volcada en este proyecto personal, y estoy aprendiendo mucho, cosa que también me gusta. Estoy compartiendo momentos especiales con compañeros». Si todo sale según lo previsto, su disco verá la luz a finales de año, un momento que espera «con ganas e incertidumbre, por ver cómo lo recibirá la gente», aunque asevera: «No me pongo listones muy altos».

La cantante Leire Martínez Gtres

Tras haber compartido 17 años con una banda, no disimula el vértigo que a veces le sobreviene cuando piensa en lanzar su álbum en solitario, cuyo proceso está siendo «muy diferente porque las dinámicas son distintas, pero con la libertad de hacer lo que quiero. Está fluyendo todo mucho con la gente de la que me estoy rodeando, y estoy encantada».

Sobre los rumores que circulan acerca del supuesto regreso de Amaia Montero a La oreja de Van Gogh –con los que dice no tener nada de contacto desde que se marchó–, Leire Martínez prefiere ser cauta y guardarse su opinión, aunque reconoce que «escocer, escocerá. Siguiendo con el símil del ex, pues claro que al principio estás más revuelta, pero al final el tiempo hace que vaya pasando. Tiempo al tiempo y poco a poco».

Su debut en Netflix

Más allá de su carrera musical en solitario, Leire Martínez ha retomado su faceta interpretativa y forma parte del elenco de una serie de Netflix que verá la luz la próxima primavera. «No puedo adelantar mucho, solo que se trata de una ficción de suspense. Ha sido un proyecto que me ha hecho mucha ilusión. Me encanta la trama y he tenido unos compañeros maravillosos», desvela. «¡Has nacido artista, lo sé», podríamos decirle a la que durante 17 años ha sido «la reina del pop».