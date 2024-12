Leire Martínez niega que haya salido de "La Oreja de Van Gogh" por ser madre: "Yo no he hablado de las razones"

Tras su polémica salida de "La Oreja de Van Gogh", Leire Martínez ha desmentido el rumor de que dejó la banda, tras 17 años como vocalista, por la falta de conciliación. Martínez habló en exclusiva a Divinity durante la alfombra de la gala benéfica de Spotify, "Equal" y reveló cómo está viviendo su "tiempo libre" y cuáles son sus próximos proyectos.

El anuncio del fin de su relación con la banda conmocionó a sus seguidores y no estuvo exento de polémica. Fue ella quien tuvo que confesar en el programa de Mitele Plus "Me quedo contigo" que su salida no había tenido nada que ver con Amaia Montero y que "fue una cosa de los cinco".

Parece que los ánimos se han calmado y la cantante ha vuelto a aparecer públicamente donde ha reivindicado el papel de la mujer dentro de la industria de la mano de Spotify.

Comunicado de "La Oreja de Van Gogh"

"Después de 17 años maravillosos repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados". Con este escueto comunicado la mítica banda confirmaba el pasado mes de octubre que la que ha sido su vocalista a lo largo de casi dos décadas ya no formaba parte del grupo, un anuncio que suscitó más preguntas que respuestas y generó controversia. Desde entonces, Leire Martínez se mantuvo en silencio y tan solo manifestó ante los medios que "no han sido días fáciles", haciendo ver que no se sentía preparada para hablar de su marcha pero que "llegará el momento".