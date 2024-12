Movistar Plus+ anuncia la fecha de estreno de la segunda temporada de “Narcogallegos”

El próximo martes 10 de diciembre, Movistar Plus+ estrenará la segunda temporada de "Narcogallegos", una serie documental que explora el tráfico internacional de cocaína desde España y su impacto global. La nueva entrega, compuesta por dos episodios, ha sido presentada el pasado 3 de diciembre en el Liceo Casino de Pontevedra por su creador y director, Víctor Méndez Sanguos, y Leticia Pérez Rico, responsable de Producción Ajena de No Ficción de Movistar Plus+.

Esta segunda temporada profundiza en el funcionamiento del crimen organizado, dominado por redes cada vez más violentas y sofisticadas que operan como grandes cooperativas para introducir cocaína en Europa. Según Méndez Sanguos, el documental muestra desde dentro la realidad actual del narcotráfico: "En esta temporada exploramos el uso de narcosubmarinos, comunicaciones encriptadas, laboratorios de producción en España y las conexiones internacionales de las mafias, cuyos capos residen en lugares tan lejanos como Dubái". Además, el hilo conductor de la nueva entrega es una operación policial llevada a cabo en Galicia a principios de 2023, en la que se incautaron más de 5.000 kilos de cocaína. Una de las escenas más impactantes del documental es la intervención de un narcosubmarino en la ría de Arousa, capaz de entregar su cargamento antes de quedar varado en la costa.

Por otra parte, la figura de Sito Miñanco, el histórico capo gallego, sigue presente en el documental, aunque, según su director, su influencia ha pasado a ser más simbólica que operativa. "Hoy en día, los narcos más importantes son aquellos cuyos nombres desconocemos", ha explicado Méndez Sanguos. Asimismo, esta temporada también aborda el papel crucial de las Islas Canarias, que se han convertido en un centro logístico estratégico para las mafias internacionales. Desde allí, se coordinan operaciones de tráfico de drogas que conectan América Latina, Europa y África.

Violencia y sacrificio en la lucha contra el narcotráfico

Además de mostrar las operaciones policiales, "Narcogallegos 2" no rehúye la violencia inherente al narcotráfico. El documental destaca los riesgos que enfrentan las fuerzas de seguridad, desde los ajustes de cuentas entre grupos criminales hasta los accidentes durante los alijos. Méndez Sanguos ha subrayado: "Detrás de cada operación hay vidas en juego, tanto de agentes como de civiles".

Imagen del documental "Nacogallegos 2" Movistar Plus+

Los dos nuevos episodios de Narcogallegos estarán disponibles en Movistar Plus+ a partir del 10 de diciembre. La primera temporada, que ya se encuentra en la plataforma, ha sido reconocida por su enfoque riguroso y su capacidad para ofrecer una visión inédita del narcotráfico en España. Durante la presentación en Pontevedra reunió a representantes de las fuerzas de seguridad, la judicatura y la Fundación Gallega contra el Narcotráfico, quienes destacaron la importancia de documentales como este para visibilizar una problemática que sigue afectando a la sociedad gallega y española en general.