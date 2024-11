Movistar Plus+ rinde homenaje a una gran figura de nuestro deporte: "Carolina Marín. La lucha infinita"

Si algo funciona, no lo cambies. Movistar Plus+ sigue apostando por el contenido original dedicado a grandes figuras del deporte español y estrenará el próximo 2 de diciembre "Carolina Marín. La lucha infinita", un documental exclusivo en colaboración con TBS, que narra la trayectoria de la tres veces campeona del mundo y única jugadora de bádminton occidental en lograr un oro olímpico.

El preestreno de este proyecto audiovisual ha tenido esta semana en el Espacio Movistar de Gran Vía 28, donde Carolina Marín ha estado acompañada de su círculo más cercano y de personalidades destacadas del deporte español. Entre los asistentes se encontraban Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español (COE), y varios medallistas olímpicos recientes, como María Pérez, Jordan Díaz, Emmanuel Reyes y Ayoub Ghadfa. La presentación ha sido conducida por Noemí de Miguel, periodista de Movistar Plus+, y ha contado con las palabras de Enric Rojas, director de Deportes de la plataforma, quien ha destacado la importancia de contar "las historias humanas detrás de grandes figuras del deporte, como Rafa Nadal, Pau Gasol o Ilia Topuria, y ahora, Carolina Marín".

Por otra parte, en el documental, dirigido por Fer Valero, se retrata de forma íntima el camino de Carolina Marín hacia los Juegos Olímpicos de París 2024, donde la atleta buscaba regresar a la élite tras superar dos roturas de ligamento. Las cámaras de Movistar Plus+ acompañaron a la deportista durante su exigente preparación en Sierra Nevada, registrando momentos de esfuerzo, sacrificio y resiliencia. "Este documental refleja mi día a día, los momentos difíciles y las pequeñas victorias que me han llevado hasta aquí", ha afirmado la deportista onubense durante el coloquio posterior a la proyección. "He vuelto a revivir todo ese proceso, y me emociona mucho porque ha sido una lucha infinita", ha afirmado. Asimismo, Carolina Marín ha recordado cómo, tras una de sus lesiones más duras, recibió un mensaje de apoyo inesperado de Rafa Nadal, uno de sus ídolos deportivos: "Escuchar sus palabras me hizo darme cuenta de la magnitud de lo que he conseguido. Fue un gesto que nunca olvidaré".

Reconocimiento más allá de las medallas

A pesar de no haber podido alcanzar una medalla en París, Carolina Marín recibió este año el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2024, un reconocimiento que valora no solo sus logros deportivos, sino también su capacidad para superar la adversidad y poner en el mapa un deporte que hasta hace unos años era prácticamente desconocido en España. "Hace 15 años, pensar que el bádminton estaría en boca de todos era impensable. Hoy, gracias a este esfuerzo colectivo, hemos logrado algo que parecía imposible", ha señalado la deportista.

El documental contará también con testimonios de figuras del deporte español como Rafa Nadal y Saúl Craviotto, quienes aportan su perspectiva sobre el legado de Carolina Marín y su impacto en el deporte nacional. "Carolina Marín. La lucha infinita" se estrenará el próximo 2 de diciembre a las 22:00 horas en el canal Movistar Plus+ (dial 7), ofreciendo al público una mirada profunda a la vida de una de las deportistas más importantes de la historia de España.