'La Pirámide' desaparece de La 2 antes de emitir su final y RTVE rescata 'El cazador Stars'

La apuesta por emitir concursos en La 1 no le ha salido del todo bien a RTVE, que este verano vio cómo 'Malas Lenguas' en La 2 superaba en audiencias a 'La Pirámide'. En menos de un mes, el concurso presentado por Itziar Miranda desapareció de la parrilla y fue cancelada por completo, guardando en el cajón los programas que aún quedaban por emitirse.

Unas entregas que regresaron sin previo aviso el 29 de septiembre, pero esta vez al segundo canal del ente público y en un nuevo horario: de 13:50 a 14:45 horas. De esta forma, la cadena pública parecía que había optado por proponer los 20 programas restantes durante el mes de octubre.

Sin embargo, cuando quedan seis episodios para llegar al último grabado, el pasado viernes se pudo ver el programa 29; el formato de la ABC con más adaptaciones en la historia de la televisión ha vuelto a desaparecer de la programación y esta semana su hueco lo ocupa 'El cazador Stars'.

El concurso de famosos presentado por Gorka Rodríguez ya había emitido un programa especial el pasado lunes para recordar a Mayra Gómez Kemp un año después de su muerte y cuya última aparición ante las cámaras, aún inédita, se había producido en el plató del formato producido por ITV Studios.

Una semana después, RTVE ha vuelto a confiar en el programa en detrimento de 'La Pirámide', que espera en el banquillo para emitir las seis entregas restantes y que han vuelto a ser guardadas en el cajón de la cadena pública.