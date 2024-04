Netflix renueva "The Witcher" y la cancela en la quinta temporada

La marcha de Henry Cavill como protagonista de la serie de Netflix "The Witcher", ha acabado con extinguir la ficción. Netflix ha anunciado con las primeras imágenes de la cuarta temporada (la primera sin el actor) dará pie a una quinta, pero que esta será la última de las aventuras de Geralt de Rivia.

"The Witcher" es uno de esos éxitos, no tan inesperado, de la plataforma de la gran "N" roja. La serie dramática de fantasía creada por Lauren Schmidt está basada en la serie de libros del mismo nombre del escritor polaco Andrzej Sapkowski y ambientada en un mundo ficticio conocido como el Continente, con los protagonistas Geralt de Rivia , Yennefer de Vengerberg y la princesa Ciri, interpretados por Henry Cavill , Anya Chalotra y Freya Allan, respectivamente. La primera temporada se estrenó el 20 de diciembre de 2019 y siempre ha sido seguida por una legión de fans que no se tomaron a bien la marcha de Cavill como protagonista. Precisamente la temporada actualmente en producción es la primera sin el intérprete de Supermán.

Ahora con Liam Hemsworth al mando, veremos cómo soluciona Netflix la papeleta. "Es un gran orgullo comenzar a filmar nuestra penúltima temporada de The Witcher con un elenco estelar, que incluye algunas incorporaciones nuevas y emocionantes, lideradas por Liam Hemsworth como Geralt de Rivia", dijo a Netflix la creadora y showrunner Lauren Schmidt Hissrich. “Estamos encantados de poder llevar los libros de Andrzej Sapkowski a una conclusión épica y satisfactoria. No sería nuestro programa si no lleváramos a nuestra familia de personajes al límite absoluto; estad atentos para ver cómo termina la historia”.

En las dos temporadas restantes, se dará cloncusión a los tres libros restantes de la colección, "El bautismo de fuego" , "La torre de la golondrina" y "La dama del lago".