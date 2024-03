Netflix saca a la luz el primer tráiler de la película de Aitana: 'Pared con pared'

La multifacética artista española, Aitana, ha dado un paso más en su carrera con su incursión en el mundo del cine. Tras su éxito en la serie 'La última' junto a Miguel Bernardeau, la joven cantante se prepara para deslumbrar en la pantalla grande con su próxima película, 'Pared con pared', la cual se estrenará el próximo 12 de abril en la plataforma de streaming Netflix.

El tráiler recién lanzado ha generado un gran revuelo entre los seguidores de Aitana, quienes han estado esperando ansiosamente verla desplegar sus dotes interpretativas en un papel protagónico. En esta ocasión, la artista se sumerge en el papel de Valentina, una talentosa pianista que comparte pared con David, interpretado por el reconocido actor Fernando Guallar, un desarrollador de videojuegos obsesionado con el silencio. La trama se desarrolla a partir de los enfrentamientos cotidianos entre ambos debido al ruido que Valentina produce mientras practica su arte, hasta que esa animosidad se transforma en algo mucho más profundo y conmovedor.

El elenco de 'Pared con pared' promete un despliegue de talento, con destacadas figuras como Paco Tous, quien encarna al jefe de la cafetería; Natalia Rodríguez, en el papel de la mejor amiga de Valentina; y el reconocido actor Miguel Ángel Muñoz, quien interpreta al ex de la protagonista. Esta última elección ha sido especialmente aplaudida en las redes sociales, donde los usuarios no han podido evitar notar las similitudes entre la trama de la película y algunos eventos de la vida real de Aitana y su amiga Ana Guerra. Resulta curioso cómo algunos seguidores han encontrado paralelismos entre la ficción y la realidad, recordando los episodios públicos en los que el vecino de Ana Guerra se quejaba del ruido provocado por los ensayos de la cantante. Además, el hecho de que el ex de Valentina en la película sea interpretado por Miguel Ángel Muñoz, quien también fue pareja de Ana Guerra, ha generado especulaciones y teorías entre los fans y seguidores en las redes sociales.