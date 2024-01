Miguel Bernardeau se sincera sobre su ruptura con Aitana: "Me hizo bajar a los infiernos"

Miguel Bernardeau y Aitana conformaron durante cuatro años una de las parejas más queridas y admiradas de nuestro país. Su inesperada ruptura nada más estrenar "La última", la ficción que protagonizaron para Disney+, generó un gran revuelo social y durante meses estuvieron en el ojo del huracán mediático. Ahora, más de un año después, el intérprete por fin se ha sincerado sobre la separación que protagonizó junto a la artista durante su última entrevista para "Esquire".

El actor, que se encuentra ahora mismo promocionando "Zorro", ficción de la que es protagonista en Amazon Prime, ha relatado cómo vivió la traumática ruptura con Aitana. A corazón abierto, Miguel Bernardeau ha asegurado que "me hizo bajar a los infiernos". Nada más oficializar su separación, el intérprete huyó a las islas Mauricio para ver ballenas y cumplir uno de sus sueños. Pero a pesar de lo programado y de las exceptivas, recuerda que "fue uno de los viajes más... Fue muy triste. Extremadamente triste".

"Recuerdo bajar a unos 25 metros de profundidad y nos quedamos la hija de la ballena y yo solos, ella se estaba moviendo. La miré a uno de los ojos, ella me miró y la mirada era de pánico. Salí del agua llorando. Ahí aprendes, y ya sé que esto se ha dicho mucho, que eres menos importante de lo que crees. Y que esto no es tuyo. ¿Qué haces tú aquí?", relata, confesando que la experiencia le hizo estar "llorando a moco tendido" más de una hora.

"En un momento dado, nuestro guía, que era un tipo muy simpático, me dijo: "No sé por qué estás haciendo esto, pero no es por la razón correcta". Y eso me rompió. Se me juntó todo. Y entendí. No estoy aquí ni por la ballena ni por nada de esto, estoy aquí por otra cosa", desvela.

Como Miguel Bernardeau ha reconocido en la entrevista, lo que más le dolió fue que su ruptura fuese "muy pública" y su actitud ante los medios fue "un escudo" ante a la presión que sufrió: "Tampoco es una elección, es que me convierto en una persona seria cuando tengo vergüenza, cuando estoy inseguro, cuando estoy mal". Aún así, ha sabido sacar algo positivo: "No lo elegí. Creo que eso es lo que me hizo bajar a los infiernos, por así decirlo. Y sí, es verdad, desde ahí me he reenamorado de una forma muy bonita de mi profesión porque es lo que me ha ayudado a recuperar la ilusión".