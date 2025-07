Pablo Chiapella busca desmarcarse de 'La que se avecina' gracias a RTVE: "Me interesa que la gente vea que Amador no existe"

El 22 de abril de 2007, tras el éxito rotundo de 'Aquí no hay quien viva', los hermanos Laura y Alberto Caballero dejaron atrás el bullicio del centro para mudarse a las afueras de la gran ciudad, concretamente a la calle Ave del Paraíso número 7, donde presentaron a los vecinos de Mirador de Montepinar.'La que se avecina' se ha convertido en otro de los grandes triunfos de la televisión española, y sus aventuras siguen vigentes a día de hoy gracias a nuevos episodios y a las exitosas reposiciones en FDF (Mediaset), así como a su disponibilidad en distintas plataformas de streaming, especialmente en Amazon Prime Video, que se hizo con los derechos de la serie. Desde el capítulo 1 (titulado igual que la comunidad), el personaje interpretado por Pablo Chiapella, Amador Rivas, hizo acto de presencia en la ficción, convirtiéndose con el paso de los años en uno de los vecinos más queridos por la audiencia y en todo un icono de la cultura popular española. Ahora, aunque continúa apareciendo en la serie, el actor albaceteño busca desmarcarse de Amador Rivas mostrando otra faceta de sí mismo gracias al programa que lidera la noche de los miércoles en RTVE, 'Algo que declarar', tal y como ha contado en exclusiva para VerTele.

Amador es una parodia, no una extensión

Pablo Chiapella reconoce que, tras más de 18 años interpretando a Amador Rivas en 'La que se avecina', necesitaba abrir una nueva etapa profesional alejada del personaje que tanto ha marcado su carrera. Aunque continúa vinculado a la serie, el actor busca mostrar una faceta distinta de sí mismo al público: “Me interesa este formato también para mostrar otra cara y para que la gente vea que Amador no existe”, afirma con convicción. Consciente de que todavía hoy muchos espectadores le identifican con el vecino más gamberro de Mirador de Montepinar, Chiapella insiste en que ese personaje no define su verdadera personalidad: “Agradezco mucho también que hayan entendido que Amador es una extensión y, sobre todo, una parodia de un tipo de personaje, aunque en la calle todavía me confunden un poco”.

Con esa intención de ofrecer una imagen renovada y más cercana a su verdadero yo, Chiapella ha asumido con ilusión el reto de presentar '¿Algo que declarar?', el nuevo programa de citas de RTVE. “Lo vi como una oportunidad para encontrar otro lugar en mí, para descubrirme a mí mismo y para ponerme otra meta”, confiesa. Tras su paso por 'El paisano', el actor albaceteño sentía la necesidad de cambiar de aires y explorar nuevos registros en televisión, fuera de la comedia interpretativa. “Soy intérprete sobre todas las cosas, y eso hay que entenderlo, pero esto es un regalo”, añade. En este nuevo rol, asegura que está aprendiendo a escucharse y a conectar con los demás desde la autenticidad, un espacio donde no hay guion ni personaje, solo Pablo.