Prime Video prepara una épica serie de 'God of War' fiel al videojuego y con Kratos como protagonista

Amazon Prime Video se suma a las adaptaciones de videojuegos con uno de los personajes jugables más míticos de la consola PlayStation. La plataforma de streaming propiedad del servicio de mensajería fundada por Jeff Bezos, contará la historia de Kratos, un guerrero espartano que se convierte en el Dios de la Guerra y entra en conflicto con varios panteones mitológicos aunque en esta nueva ficción, se adentrará en la era nórdica del personaje según avanza IGN y la revista especializada de los Estados Unidos Collider. Además, la primera temporada de la serie contará con 10 episodios, el director del material original, Cory Barlog, participa activamente y el rodaje empezará como pronto en 2026.

Esto es lo que sabemos de la nueva serie de 'God of War'

Durante la Comic-Con de San Diego 2025, Ronald D. Moore reveló los primeros detalles sobre su próximo gran proyecto: la adaptación televisiva de 'God of War' para Amazon Prime Video. Moore, que ejercerá como showrunner y productor ejecutivo, aseguró que el tono de la serie será fiel al videojuego de 2018, centrado en la intensa relación entre Kratos y su hijo Atreus. Aunque no es un jugador habitual, Moore confesó haber conectado emocionalmente con la historia tras ver las cinemáticas del juego, y destacó que fue esa carga narrativa (la mezcla entre épica y emoción familiar) lo que lo convenció de involucrarse. Kratos será el protagonista, pero Atreus tendrá un papel igualmente importante en el desarrollo argumental. La serie explorará tanto su vínculo como los conflictos emocionales que surgen del duelo por la pérdida de la esposa y madre. Moore adelantó que esta no será solo una historia de acción y mitología, sino también un viaje emocional profundo que mostrará la evolución de los personajes en un mundo lleno de peligros, criaturas mitológicas y decisiones morales. El respeto por el material original será clave en su enfoque.

En cuanto al desarrollo de personajes, Moore dejó claro que su intención es ser fiel al arco emocional de Atreus tal y como fue concebido en el juego. En esta adaptación, se mostrará el crecimiento de un joven que apenas conoce a su padre y que, a lo largo del viaje, construye con él una relación que parte del desconocimiento y el respeto distante, pero que evoluciona hacia una complicidad cargada de aprendizaje mutuo. Moore también reconoció que, aunque no ha jugado God of War de manera completa, por falta de práctica con mandos modernos, se ha empapado de la historia a través de escenas cinemáticas y el contacto con jugadores de su entorno, incluida su esposa. Respecto a Kratos, el showrunner afirmó que es consciente de las múltiples versiones que ha tenido el personaje a lo largo de la saga, y no descartó que la serie incluya guiños o referencias a entregas anteriores. Aunque no reveló detalles específicos, dejó abierta la posibilidad de sorpresas para los fans más veteranos. En conjunto, Moore promete una serie que respetará la esencia del juego, combinando acción, espectáculo visual y una sólida carga emocional y narrativa.