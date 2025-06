'La que se avecina' rechaza el regreso de Eduardo García tras llamarlos "cocainómanos": "Con nosotros no va a suceder"

‘La que se avecina’ cumplió el pasado 22 de abril la mayoría de edad. El mismo día pero del año 2007, Telecinco emitió en prime time el primer capítulo de esta nueva ficción de los hermanos Caballero, que ya habían conseguido un éxito mayúsculo con ‘Aquí no hay quien viva’. Con la mayoría del elenco proveniente de la calle Desengaño 21, ‘Mirador de Montepinar’ (nombre del episodio piloto y de la urbanización en la que viven los personajes de la serie) abría sus puertas con un imponente 28,8 % de cuota de pantalla y durante la primera temporada fue líder en la mayoría de sus noches. Aunque hubo momentos en los que la propia Mediaset sopesó cancelar la ficción ‘La que se avecina’ ha seguido a flote y ha conseguido una masa de seguidores incondicionales que reviven todas las tramas en las diferentes plataformas en la que se puede seguir la ficción, ya que Amazon Prime Videose hizo cargo de la serie en 2020 aunque se puede ver en otras plataformas de streaming como Disney+, además de FDF, cuyas tardes de lunes a domingo se encuentran dedicadas casi en exclusiva a ‘La que se avecina’. Aprovechando la fiesta del décimo aniversario de Netflix en España, plataforma en la que los Hermanos Caballero triunfan con 'Machos Alfa', los creadores de 'La que se avecina' declararon a 'El Televisero' en qué punto se encuentra la serie, a unos capítulos de llegar a los 200 episodios.

Hay 'La que se avecina' para rato

Los creadores de 'La que se avecina', Laura y Alberto Caballero, han desvelado el emocionante momento que atraviesa la serie: se encuentran en plena grabación de la temporada 17 y a punto de alcanzar un hito histórico con el episodio número 200. “Habrá algo muy especial. Muy especial. No os imagináis lo que vamos a hacer”, adelantó Alberto, dejando entrever que preparan una sorpresa para los fans. Además, revelaron un secreto que pocos conocían: grabaron una escena con José Luis Gil y Loles León, retomando a sus míticos personajes de Aquí no hay quien viva, Juan Cuesta y Paloma. En esa escena homenaje, Juan despertaba en Desengaño 21 tras soñar toda la trama de 'La que se avecina', al más puro estilo de 'Los Serrano'. Sin embargo, la escena nunca verá la luz. “Se borró por error al reformatear los discos durante el cambio de plató”, explicó Laura, lamentando que “la vida no quería que eso saliera”.

Sobre el futuro de la serie, los hermanos Caballero confirmaron que la temporada 18 ya está firmada, aunque recordaron que en Telecinco aún no se han emitido ni la 15ª ni la 16ª, disponibles desde hace tiempo en Amazon. “Ya no es lo mismo el estreno en abierto. La gente ya la espera en plataformas”, comentó Alberto. También se refirieron a las declaraciones recientes de Eduardo García, quien expresó su deseo de volver a interpretar a Fran. La respuesta fue tajante: “Después de llamarnos cocainómanos, igual está feo, ¿no?”, respondió con ironía Alberto Caballero. Aunque le desearon suerte en su carrera como actor, fueron claros en que su regreso a la serie no está sobre la mesa: “Con nosotros, desde luego, con todo el cariño del mundo, no va a suceder”, espetaron ambos.