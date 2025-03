Pedro Pascal habla de la dureza de su personaje en 'The Last of Us'

Hace unos días, os hemos contado en LA RAZÓN que la segunda temporada de 'The Last of Us' parece que está generando mucha expectación. De hecho, el tráiler oficial publicado por HBO Max ya había acumulado más de 158 millones de visualizaciones en diversas plataformas en tan solo tres días, según cifras proporcionadas por Warner Brothers Discovery.

Esta cifra espectacular, que se obtuvo cuando todavía quedaba un mes para su estreno (el próximo 14 de abril de 2025), demuestra las granas que tienen los aficionados de volver a disfrutar con las impresionantes tramas de esta serie. "Este es un récord absoluto para la programación original de HBO y Max, superando a los avances anteriores de la serie en al menos un 160%", explicó el servicio de streaming.

Declaraciones de los protagonistas

Con el lanzamiento oficial de los nuevos episodios sobre la serie de Craig Mazin y Neil Druckmann basada en el videojuego homónimo cada vez más cerca, se ha llevado a cabo la premiere en el TCL Chinese Theatre de Los Ángeles (Estados Unidos). Durante este evento, los actores también realzaron declaraciones ante los medios de comunicación.

Entre todos ellos, podemos destacar las palabras de uno de los grandes protagonistas: Pedro Pascal, que interpretará nuevamente a Joel. "Tengo una gran conexión con él. Me cuesta separar los sentimientos del personaje con los míos propios. Siento su dolor, lo que a nivel de salud mental es poco saludable", reconoció ante la prensa.

Nuevas tramas y las relaciones entre los personajes

Además, el actor explicó algunos de los cambios que se van a producir con respecto a la primera entrega: "Creo que fue acertado por parte de Craig (Mazin) y Neil (Druckmann) que lo primero que me tocase filmar fuese solo con ella (Ramsey), en un entorno íntimo. Hay un distanciamiento terriblemente doloroso entre ellos dos, y se percibe al interpretar la secuencia. Pero, aun así, estábamos juntos en el set, bromeando, riendo y ese tipo de cosas. Y fue realmente reconfortante, como volver a casa".

Por otro lado, Bella Ramsey (nuevamente en el papel de Ellie) apuntó: "Es muy agradable volver a estar con Pedro esta temporada. Es una persona que me reconforta mucho. Es muy cómodo estar con él. Fue realmente encantador volver a trabajar con él y con los nuevos miembros del reparto". Por ejemplo, el caso del personaje de Abby que será realizado por la actriz Kaitlyn Dever.

¿Cómo será la segunda temporada?

Lo normal será que esta nueva temporada de 'The Last of Us' no abarque toda la trama sobre la que versa. De hecho, HBO explicó: "Continuaremos con la historia de Ellie y Joel y, además introduciremos a Abby, una de las protagonistas de 'The Last of Us Parte 2, en la serie". Además, el lema que han publicado en los carteles oficiales ("Cada decisión tiene un precio") nos da pistas acerca de las posibles historias que van a estar más presentes en esta segunda entrega.

Ahora, en la segunda temporada, la historia continuará con la base de lo que sucede en el segundo videojuego sobre el que se sustenta la serie. Por tanto, los nuevos capítulos transcurrirán cinco años después y se indagará sobre cómo afecta todo lo ocurrido anteriormente en cada uno de los protagonistas principales. Además, la incorporación del personaje de Abby, que ha generado mucha controversia entre los aficionados, tendrá un peso fundamental en la historia.