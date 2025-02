"The Last of Us": su fecha de estreno ya es oficial

Hasta hace unas horas, Max había informado que la segunda temporada de la serie "The Last of Us" iba a tener su estreno en el próximo mes de abril 2025. Ahora, Max España ha revelado a través de diversas publicaciones en sus redes sociales la fecha definitiva y oficial del estreno de los nuevos episodios de esta serie tan esperada por los usuarios.

Según como podemos observar en el cartel, el próximo lunes 14 de abril podremos empezar a disfrutar de las nuevas tramas de este proyecto que está basado en los exitosos videojuegos de Naughty Dog. Una nueva temporada que llega entre mucha expectación y llena de incertidumbre tras las recientes declaraciones de Francesca Orsi (jefa de series dramáticas de HBO) en una entrevista con 'Deadline': "No tenemos un plan definitivo, pero parece que serán cuatro temporada. No quiero confirmarlo, pero es probable que después de esta, lleguen dos más y con eso concluiremos".

¿Cómo será la segunda temporada?

Teniendo en cuenta esta información, lo normal será que esta nueva temporada de "The Last of Us" no abarque toda la trama sobre la que versa. De hecho, HBO explicó: "Continuaremos con la historia de Ellie y Joel y, además introduciremos a Abby, una de las protagonistas de 'The Last of Us Parte 2, en la serie". Además, el lema que han publicado en los carteles oficiales ("Cada decisión tiene un precio") nos da pistas acerca de las posibles historias que van a estar más presentes en esta segunda entrega.

Tal y como podemos apreciar por las imágenes compartidas por Max España, la nueva trama va a estar centrada en el pasado de cada uno de los tres protagonistas principales de la segunda temporada de "The Last of Us": Ellie (Bella Ramsey), Joel (Pedro Pascal) y Abby (Kaitlyn Dever). Los dos primeros vuelven a repetir tras el gran estreno de la primera entrega.

Ahora, en la segunda temporada, la historia continuará con la base de lo que sucede en el segundo videojuego sobre el que se sustenta la serie. Por tanto, los nuevos capítulos transcurrirán cinco años después y se indagará sobre cómo afecta todo lo ocurrido anteriormente en cada uno de los protagonistas principales. Además, la incorporación del personaje de Abby, que ha generado mucha controversia entre los aficionados, tendrá un peso fundamental en la historia.