¿Por qué Kaitlyn Dever ha tenido protección "especial" durante el rodaje de "The Last of Us"?

El fenómeno de "The Last of Us", tanto en el mundo de los videojuegos como en su reciente adaptación televisiva, ha generado pasiones intensas entre los fans. Sin embargo, esa misma pasión ha derivado en una situación preocupante para la actriz Kaitlyn Dever, quien va a interpretar a Abby en la segunda temporada de la serie de Max. Aunque la nueva entrega no llegará hasta 2025, la noticia de su participación ha provocado una ola de acoso que obligó al equipo de la serie a tomar medidas de seguridad "especiales" durante el rodaje.

Según ha revelado la actriz Isabel Merced, quien interpreta a Dina en la serie, en una reciente entrevista para el podcast 'Happy Sad Confused', Kaitlyn Dever tuvo que recibir protección extra en el set para evitar posibles agresiones. “Kaitlyn tuvo que estar especialmente protegida por seguridad durante el rodaje”, mencionó Merced, subrayando la preocupación del equipo de producción por las reacciones desmedidas hacia un personaje ficticio.

El personaje de Abby es uno de los más divide a los fans dentro del universo de "The Last of Us". Desde su aparición en el videojuego, su rivalidad con los protagonistas Ellie y Joel generó un fuerte rechazo en ciertos sectores del fandom. Este odio ha trascendido el mundo virtual, afectando a las actrices que han dado vida al personaje. Laura Bailey, quien prestó su voz a Abby en el videojuego, también fue víctima de amenazas de muerte, lo que subraya la gravedad de la situación.

Pedro Pascal (izda.) y Bella Ramsey protagonizan «The Last of Us», adaptación a serie del popular videojuego La Razón

Isabel Merced insistió en que las reacciones extremas "carecen de justificación", recordando que “Abby no es una persona real. Solo un recordatorio: No es real”. Además, destacó la fortaleza de Dever, quien ha afrontado el acoso con madurez y sin dejarse intimidar. “Kaitlyn es una persona genial, con la cabeza bien puesta”, agregó Merced, dejando claro que su compañera no ha permitido que las críticas afecten su desempeño. Por otra parte, La segunda temporada de la famosa serie, que se espera para 2025, será la primera vez que los seguidores de la serie verán a Abby en pantalla, un personaje que sin duda generará más conversaciones entre los fans. No obstante, queda por ver si la producción podrá calmar las aguas y garantizar la seguridad y bienestar de sus actores en esta nueva fase del proyecto.