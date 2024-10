"La que se avecina" anuncia la fecha de estreno de su nueva temporada

La decimoquinta temporada de "La que se avecina" ya tiene fecha de estreno en Prime Video. Después de una larga espera, los fans de la popular serie cómica podrán disfrutar de los nuevos episodios a partir del lunes 18 de noviembre. Ese día, Prime Video lanzará los tres primeros capítulos de la nueva temporada, mientras que los cinco restantes se estrenarán de manera semanal, cada lunes, hasta el 23 de diciembre. Esta estrategia de lanzamiento sigue el formato que la plataforma ha utilizado en las últimas temporadas de la serie.

Aún sin confirmación oficial de si esta será la última temporada, la serie regresa cargada de emociones, reencuentros y grandes sorpresas. El tráiler oficial ha adelantado algunas de las tramas que marcarán esta nueva etapa, donde el humor y el drama seguirán siendo los ingredientes principales. Entre las novedades más destacadas se encuentra el cambio de nombre en la pescadería de Antonio Recio, que pasará a llamarse 'Mariscos Escobar', donde Berta tomará el control. Sin embargo, no todo será fácil para ella, ya que será secuestrada por unos personajes latinos, lo que dará pie a una de las tramas más intensas de la temporada. Por otro lado, Amador tendrá un nuevo empleo como conductor de tuk-tuks turísticos por Madrid, pero, fiel a su estilo, las cosas no saldrán como esperaba. Además, Fermín probará suerte como portero, en un claro guiño a Emilio, el querido personaje de "Aquí no hay quien viva", la serie precursora de "La que se avecina".

Una de las grandes sorpresas de esta temporada será el regreso de personajes icónicos. María Adánez vuelve para interpretar a Rebeca, personaje que seguramente generará tensión entre los demás vecinos, especialmente con Menchu (Loles León), dado su pasado en la anterior serie de los hermanos Caballero. Pero el reencuentro más esperado por los fans será el de Luis Merlo y Adrià Collado, quienes interpretaron a Mauri y Fernando en "Aquí no hay quien viva", y que se verán las caras por primera vez en dos décadas. Este encuentro ha despertado gran entusiasmo entre los seguidores de ambas series. Asimismo, otra sorpresa ha sido la aparición de Luis Miguel Seguí, quien interpretaba a Leo Romaní. Su personaje fue dado por muerto en un accidente de paracaidismo, por lo que su regreso ha generado numerosas especulaciones. No está claro si Leo fingió su muerte o si el actor regresará interpretando a otro personaje.

Amador en una escena de la temporada número 15 de "La que se avecina" Prime Video

Por el contrario, uno de los momentos más tristes de la temporada será la despedida de Vicente Maroto, interpretado por Ricardo Arroyo. En el tráiler se muestra a Amador esparciendo cenizas en el estadio del Atlético de Madrid, lo que ha llevado a los fans a especular sobre la posible muerte de este entrañable personaje, tras 14 temporadas. "La que se avecina" sigue reinventándose con historias que mezclan comedia y drama. Las relaciones inverosímiles entre los personajes, como la de Lola y Agustín, y las situaciones inesperadas, prometen mantener a los espectadores enganchados. Aunque algunos personajes se van y otros regresan, la esencia de la serie sigue viva en la comunidad de vecinos fuera ahora del emblemático edificio de Mirador de Montepinar.