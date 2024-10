"Aquí no hay quién diva", el homenaje de "Drag Race España" con Loles León

La cuarta edición de "Drag Race España" sigue avanzando con fuerza, y este domingo las 10 reinas restantes se enfrentarán a nuevos desafíos en el taller. Bajo la conducción de Supremme de Luxe y con el jurado conformado por Javier Calvo, Javier Ambrossi y Ana Locking, las concursantes deberán demostrar sus habilidades en una serie de retos que pondrán a prueba su creatividad y talento. Angelita la Perversa, Chloe Vittu, Dita Dubois, Kelly Passa!?, La Niña Delantro, Le Cocó, Mariana Stars, Megui Yeillow, Miss Khristo y Vampirashian son las drag queens que continúan luchando por el título de la mejor superestrella drag española.

Una serie única

En el tercer episodio, titulado “Aquí no hay quien diva”, las reinas deberán interpretar personajes en una parodia de la popular serie“Aquí no hay quien viva”. Loles León, actriz de la serie original, será la jueza invitada encargada de evaluar si las concursantes capturan la esencia del programa. Tras el maxi reto de actuación, las drag queens deberán enfrentar la pasarela bajo la temática "Historias para no dormir", donde monstruos y criaturas de pesadilla invadirán el escenario de "Drag Race España".

El programa, dirigido por Lola Ibarreta y Jonathan Ruiz Camino, busca coronar a una reina a través de una intensa competencia que incluye sesiones de fotos, bailes, retos artísticos y actuaciones musicales. En cada episodio, las concursantes se enfrentan a mini y maxi retos, y al final de cada entrega desfilan en una pasarela mostrando sus mejores ‘looks’ según la temática semanal. Solo una de ellas podrá evitar la eliminación y acercarse cada vez más a la victoria final.