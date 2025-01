Qué ha sido de Lydia Bosch, la actriz que hacía de Alicia en "Médico de Familia"

Lydia Bosch, cuyo nombre verdadero es Lydia Boquera de Buen, nació en Barcelona en 1963 y es una de las figuras más queridas y recordadas de la televisión y el cine español. Con más de cuatro décadas de trayectoria, su carrera ha evolucionado desde ser azafata en el mítico programa "Un, dos, tres... responda otra vez" hasta convertirse en actriz y presentadora de renombre, enfrentando nuevos desafíos y triunfos personales en la actualidad.

Bosch debutó en la pequeña pantalla en 1984, cuando se unió al programa de Chicho Ibáñez Serrador como azafata, marcando el inicio de una carrera que la consolidaría como uno de los rostros más icónicos de la televisión española. Su salto a la actuación llegó con la serie "Médico de familia", donde interpretó a Alicia, un papel que la catapultó al estrellato junto a Emilio Aragón. Además de su faceta actoral, también destacó como presentadora en programas como "El gran juego de la oca" y "Sábado noche".

Lydia Bosch y Germán González, presentadores de 'El gran premio de la cocina' RTVE

Por otra parte, durante los años 80 y 90, Lydia protagonizó varias películas y fue nominada al Goya a Mejor Actriz por su interpretación en "You're the One (Una historia de entonces)" en el año 2000. A su éxito en el cine se sumaron otras producciones televisivas emblemáticas como "Motivos personales", "Los Serrano", "Águila Roja" y "Gran Hotel", que consolidaron su prestigio como actriz versátil. Asimismo, en los últimos años, Lydia Bosch ha continuado vinculada al mundo del espectáculo. Entre 2021 y 2022, participó en la novena edición de 'Tu cara me suena', dejando momentos memorables al imitar a artistas como Paulina Rubio o Marilyn Manson. Aunque quedó en séptima posición, su participación fue un testimonio de su energía y versatilidad.

Lydia Bosch en 'Tu cara me suena' Redes sociales

Bosch es madre de tres hijos: Andrea, fruto de su relación con el actor Micky Molina, y los mellizos Juan y Ana, de su matrimonio con el arquitecto Alberto Martín. Su hijo Juan, conocido en redes sociales como Papriiiii, ha ganado gran popularidad como influencer, acumulando más de 650.000 seguidores en TikTok y destacando por sus vídeos humorísticos. Además, en 2020, Lydia Bosch hizo público su diagnóstico de cáncer de piel, un tipo menos agresivo que el melanoma. Esta revelación mostró su valentía y capacidad para enfrentar adversidades. Ahora, con más de 60 años, la actriz catalana sigue siendo un ejemplo de profesionalismo, resiliencia y adaptación, demostrando que su luz no se apaga y que su influencia se extiende a nuevas generaciones a través de su familia y su trabajo.