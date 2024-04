Guillermo Campra, de 'Águila Roja' a pedir trabajo en redes sociales: "Me podéis llamar. Llevo dos años sin currar"

Guillermo Campra, reconocido por su papel como Alonso de Montalvo en la serie de televisión "Águila Roja", ha recurrido a las redes sociales para expresar su búsqueda activa de trabajo en la industria del entretenimiento. Con 27 años y una trayectoria consolidada en la actuación, el actor catalán ha compartido un mensaje en el que solicita nuevas oportunidades laborales, destacando que ha pasado dos años sin proyectos como actor.

El mensaje fue difundido a través de TikTok a principios del mes de abril, donde Campra publicó un vídeo grabado en la calle, mostrando una imagen suya durante su participación en "Águila Roja". En el vídeo, de tono humorístico, el actor se presenta y señala su disponibilidad para futuros proyectos: "Hola, ¿qué tal? ¿Os acordáis de este chaval de aquí? Pues sí, aunque no lo parezca, soy yo. Me podéis llamar para castings, para hacer más cositas, ¿vale? Que ya no tengo 12 años". Además, en la publicación, Campra añadió un comentario en el que destaca su disposición para trabajar en nuevos proyectos: "Hola, soy el niño de Águila Roja y esto lo he hecho de forma completamente irónica en tono de humor, pero si queréis llamarme para algún proyecto, por mí encantado, que llevo dos años sin currar como actor".

A lo largo de su carrera, Guillermo Campra ha participado en una variedad de proyectos tanto en televisión como en cine. Debutó en el cine en 2008 con la película "Carlitos y el campo de los sueños", y tuvo roles en series televisivas como "El Internado" y "Aída". Tras su papel en "Águila Roja", continuó su carrera con apariciones en diversas series y producciones como "Madres. Amor y vida", "Los relojes del diablo", "Libertad" y "Fuego cruzado". Además, uno de sus trabajos más recientes fue su participación en la quinta y sexta temporada de la popular serie de Netflix, "Élite", donde interpretó el papel de Hugo.