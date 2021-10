Chicho Ibáñez Serrador vuelve a quitarnos el sueño

En 1966, millones de españoles perdieron el sueño gracias a Narciso Ibáñez Serrador. Y no es porque nos mantuvieran en vilo los apartamentos en Torrevieja que regalaba el «Un, dos, tres», que llegaría seis años más tarde, si no porque decidió que ya era hora de introducir el género del suspense y del terror en la televisión de nuestro país e ideó hasta 29 «Historias para no dormir». Hasta 1982, Televisión Española emitió estas piezas, que basándose en textos de autores como Ray Bradbury, Robert Arthur y Edgar Allan Poe, o guiones propios escritos bajo el seudónimo de Luis Peñafiel, abrían la puerta (nunca mejor dicho) al imaginario popular cada viernes.

Ahora TVE y Amazon Prime han querido recuperar ese espíritu y han creado una hornada de cuatro piezas dirigidas por Rodrigo Cortés, Rodrigo Sorogoyen, Paco Plaza y Paula Ortiz, que rescatan con su propia visión los originales de Chicho y que se estrenarán el próximo 5 de noviembre en la plataforma para ser emitidas más tarde por la cadena pública. Pero, ¿cómo han hecho para elegir entre la gran variedad de piezas del maestro y hacerlas suyas? «Nos dieron acceso al cofre con todos los tesoros completos de lo que había hecho Chicho, y cada uno metió la mano y sacó el que consideraba que resonaba más afinidad con su propia frecuencia. Porque la intención no era tanto hacer remakes o adaptaciones literales, como tomar esas semillas, esas premisas, y llevarlas a una dirección única. Así que cada uno tenía sus razones», explica a LA RAZÓN el director de «Buried», que en su caso, y gracias a «La broma», encontró «la posibilidad de llevar tres personajes propios del cine negro, empresario, esposa y amante, a un terreno que me permitía aunar tonos y juntar lo divertido con lo espantoso, con lo horrible y con lo ridículo. Su pieza la protagonizan tres grandes de nuestro cine como son Eduard Fernández, Nathalie Poza y Raúl Arévalo. Paco Plaza, admirador declarado del trabajo de Ibáñez Serrador, tenía como premisa principal «sacar a Chicho como personaje de ficción» (Carlos Santos) y hacer una comedia». El director de «La abuela relata que tras esta película tan intensa, «necesitaba aire fresco y tenía muchas ganas de una comedia de terror. Me ganó el capítulo de ‘’Freddy’', porque además hay un muñeco asesino». Esta pieza está protagonizada por Miki Esparbé y Adriana Torrebejano.

Por su parte, Paula Ortiz dirige «El asfalto», protagonizada por Dani Rovira, con guion de Manuel Jabois y Rodrigo Cortés, «que me dijeron que no lo escogiera porque es un gran relato, pero lo hice , porque tenía algo tan sumamente poderoso como era el hecho seco y simple de un hombre que se lo traga la tierra». Chicho Ibáñez Serrador decía del género que «lo más peligroso para un programa de terror o suspense es lo cerca que estos temas están del ridículo», punto que corroboran. «La ficción en general está al borde del ridículo. En el género estás desarrollando circunstancias improbables que no se dan en la realidad y que tienes que hacer verosímiles», explica Cortés, que también pone en valor que «el humor abraza» cada pieza.

En el año en el que Chicho comenzó a no dejarnos dormir, consideraba aquello como un experimento del que aprender, línea que han seguido estos tres directores. Para Paula Ortiz, «el valor del de Ibáñez Serrador fue «atreverse en una televisión muy gris, muy en pañales, sin casi herramientas, sin casi recursos, sin ningún recorrido, en una España que no tenía apenas recorrido en nada». Ahora quieren dejar paso para que otros compañeros, «grandes directores de género que deben seguir agradeciendo y homenajeando al maestro que construyó esto para nosotros» y explorar «la singularidad de cada propuesta».