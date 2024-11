¿Quién regresa para revolucionar “La que se avecina”?

La decimoquinta temporada de “La que se avecina” ya está disponible en Amazon Prime Video y no ha tardado en dar de qué hablar. Los cambios en las tramas y los personajes habituales de la comedia de los hermanos Caballero están causando sensación, pero ha sido el regreso de un personaje que nadie veía venir lo que más ha impactado a los seguidores.

Se trata de Toñín, el hijo de Antonio Recio y Nines Chacón, cuya última aparición había quedado muy atrás en la memoria colectiva de los fans. Su retorno ocurre en el tercer episodio, cuando el joven llega por sorpresa a la puerta de Antonio y Berta mientras estos disfrutan de una comida. La escena deja boquiabiertos tanto a los personajes como a los espectadores. “¿Has pedido un glovo?”, pregunta Antonio al ver al repartidor. La respuesta lo cambia todo: “Hola, papá”.

El regreso de Toñín no es solo simbólico, sino que llega con la intención de quedarse. Harto de vivir con su madre, el joven decide mudarse con su padre, lo que desata todo tipo de discusiones entre Antonio y Berta. Mientras ella se opone, Antonio no tarda en defender su derecho a quedarse: “Es mi hijo, descendiente del Cid y heredero de mi imperio. ¡Toñín se queda!”. En su clásica línea de pensamiento, Antonio incluso le asigna un puesto como becario en su pescadería, una decisión que no agrada nada a Berta, quien insiste en que el joven debería centrarse en sus estudios.

Pero el regreso de Toñín no es la única cara familiar que vuelve a “La que se avecina”. María Adánez regresa para retomar el papel de Rebeca Ortiz, un personaje que, en un giro creativo, ha revivido tras haber sido dado por muerto. Además, Adrià Collado, conocido por su papel como Sergio Arias en “Aquí no hay quien viva”, también vuelve, conectando con la nostalgia de los seguidores de ambas series y generando expectativas sobre su interacción con Luis Merlo en pantalla.

La temporada 15 de “La que se avecina” no solo recupera personajes emblemáticos, sino que continúa apostando por sorpresas y nuevas dinámicas que refrescan la trama. Estos regresos, cargados de humor y emoción, prometen mantener a los fans enganchados a las locuras de los vecinos más icónicos de la televisión española.