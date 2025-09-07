San Sebastián será el escenario del estreno mundial de la serie sobre el 23F de Movistar Plus+

‘Anatomía de un instante’ vivirá su estreno mundial en el Festival de San Sebastián, que se celebrará a partir del 19 de septiembre, antes de llegar en otoño a Movistar Plus+. La producción dirigida por Alberto Rodríguez y escrita junto a Rafael Cobos y Fran Araújo es una de las grandes apuestas españolas de la temporada, y debutará en Donosti como parte de su programación oficial.

La miniserie, compuesta por cuatro episodios, adapta el libro homónimo de Javier Cercas, publicado en 2009, considerado un referente sobre el 23F. La ficción parte de la irrupción armada de Antonio Tejero en el Congreso durante la votación de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo y pone el foco en el gesto de tres figuras políticas que permanecieron firmes en sus escaños: Adolfo Suárez, Santiago Carrillo y Gutiérrez Mellado. Ese instante sirve como base para una reflexión más amplia sobre la transición y la consolidación democrática en España.

El reparto está encabezado por Álvaro Morte como Adolfo Suárez, Eduard Fernández en la piel de Santiago Carrillo y Manolo Solo como Gutiérrez Mellado. Junto a ellos, David Lorente interpreta a Antonio Tejero, mientras que Óscar de la Fuente, Juanma Navas y Miki Esparbé encarnan a Jaime Milans del Bosch, Alfonso Armada y el rey Juan Carlos I, respectivamente.

La producción cuenta con el respaldo de DLO Producciones y la colaboración de ARTE France, mientras que Movistar Plus+ International se encargará de su distribución global. El proyecto combina rigor histórico con una narrativa audiovisual de gran intensidad dramática, y su paso por Donosti busca proyectarlo a una audiencia internacional.