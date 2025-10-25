Antena 3 gana el viernes y triunfa en Prime Time con 'La Voz',

Antena 3 es la TV líder del viernes. La cadena de Atresmedia logra un 14% de share medio, situándose por delante de sus dos principales competidores a los que aventaja en +4 y +2,6 puntos. Lidera las franjas de la Sobremesa y Prime Time y acapara las seis emisiones más vistas del día en toda la televisión: ‘Antena 3 Noticias 1’, ‘Antena 3 Noticias 2’ ‘Pasapalabra, ‘Antena 3 Noticias 1’,‘La Ruleta de la Suerte’ y ‘Antena 3 Deportes 2’, todas líderes, al igual que ‘Sueños de libertad’ en la Sobremesa y ‘La Voz’ en el Prime Time. Por su parte, laSexta continúa como la 3ª cadena privada más vista y líder sobre su competidora. ‘Jugones’ marca récord de temporada en el canal con un 6,7% de share medio y es líder sobre su rival. Atresmedia es un día más el grupo líder de la jornada con un 27,7% de share medio aventajando a su rival en +3,9 puntos, pese a contar con un canal menos que este.

Nova es la cadena femenina líder del viernes y la temática líder de la Sobremesa con ‘Emanet’ como la serie más vista del ranking temático y ‘Amor sin límite’ logra máximo (2,2%). Atreseries, temática líder del Late Night con ‘Crimen en el paraíso’ (3,2%) como lo más visto del canal y líder temático. ‘Los Simpson’, líderes temáticos en Neox.

‘La Voz’, líder y lo más visto de la noche

Las Audiciones a ciegas de ‘La Voz’ han llegado a su fin y lo hacen por todo lo alto: ‘La Voz’ crece y es líder y lo más visto de la noche. El programa del Prime Time de los viernes de Antena 3 firma un 14% de share medio, imponiéndose a sus competidores y sacándoles una ventaja de +2,3 y +5,7 puntos, respectivamente. El espacio, con Eva González al frente, consiguió reunir a 1,2 millones de espectadores de media siendo lo más seguido de la noche del viernes. Además, a lo largo de su emisión alcanzó 3,5 millones de espectadores únicos.

Malú, Mika, Pablo López y Sebastián Yatra completaron sus equipos en ‘La Voz’, que también es la opción favorita para casi todos los públicos, destacando sobre todo en 4-12 años (18,3%), 13-24 años (18,1%), 25-34 (11,8%), 35-44 (10,2%), además de en gran parte de los territorios del país, destacando sobre todo en Valencia (22,5%), Canarias (18,9%) y Castilla y León (17,9%). Además, también lidera en Target Comercial (11,2%).

Antena 3 Noticias se hace de nuevo con las dos primeras posiciones del podium. En un ranking donde las 4 siguientes también son para Antena 3. ‘Antena 3 Noticias 1’, el espacio informativo de la Sobremesa de Antena3 presentado por Sandra Golpe reúne a más de 1,9 millones de espectadores de media y logra imponerse como líder indiscutible con un espectacular 22,4% de cuota de pantalla, superando a sus competidores en +13,2 y +8,5 puntos, respectivamente. Además, logra 2,9 millones de espectadores únicos.

En el Prime Time, ‘Antena 3 Noticias 2’ le sigue en el ranking ocupando la segunda posición de lo más visto de la jornada. El informativo conducido por Vicente Vallés y Esther Vaquero congrega a 1,8 millones de espectadores de media y anota un 18% de share, liderando con claridad en su franja. A lo largo de su emisión, 2,9 millones de espectadores únicos siguieron la emisión informativa en el Prime Time de la cadena de Atresmedia.

‘Sueños de libertad’ triunfa líder y la serie más vista de la TV

La ficción diaria de las Tardes de Antena 3, ‘Sueños de libertad’, continúa arrasando y cierra la segunda mejor semana de su historia tras firmar su récord histórico el pasado jueves. Protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón, este viernes, continua como la serie más vista de toda la televisión y es líder absoluta con un 13,5% de cuota de pantalla aventajando a sus competidores directos en +4,5 y +3,6 puntos. La serie de mayor éxito de la televisión reúne a más de 1,1 millones de espectadores de media este viernes y alcanza 1,9 millones de espectadores únicos a lo largo de su emisión.

‘Pasapalabra’ arrasa en la Tarde un día más. El concurso conducido por Roberto Leal está imparable y firma este viernes un 20,4% de share medio, líder absoluto, y más de 1,7 millones de espectadores de media, el programa más visto de la TV. Se sitúa a +12,5 y +9,2 puntos de sus rivales directos y alcanza más de 3,3 millones de espectadores únicos. Además, consigue el ‘Minuto de oro’ de la jornada. En la Sobremesa,‘La Ruleta de la Suerte’ continúa triunfando y gira líder con un 22,7% de share medio. Se coloca como uno de los programas más seguidos del día, tan solo por detrás de ‘Pasapalabra’, con 1,5 millones de espectadores de media. Alcanza más de 3 millones de espectadores únicos. En la Mañana, ‘Cocina Abierta de Karlos Arguiñano’ no se queda atrás y es líder con un gran 18,1% y +1,2M de espectadores únicos.