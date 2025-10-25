La Academia de Televisión distingue el talento sobresaliente de la industria audiovisual española en 2025

La Academia de Televisión y de las Ciencias y Artes del Audiovisual de España ha dado a conocer, en su tradicional cita de otoño, el palmarés de los Premios Talento 2025, que en esta edición rinde homenaje a un grupo de profesionales cuya labor ha resultado decisiva en la evolución de los formatos, estilos narrativos y gestión de equipos en las últimas décadas del sector audiovisual español. Estos galardones, elegidos por el propio colectivo de académicos, destacan el esfuerzo “detrás de las cámaras” y consolidan el prestigio de quienes, si bien en muchos casos permanecen en el anonimato de la industria, sostienen la calidad y pluralidad del sector.​

Entre las figuras premiadas este año sobresale Idoia Bilbao, actual jefa de Contenidos de Castilla-La Mancha Media, galardonada por su extensa trayectoria en la creación de formatos y dirección de contenidos en cadenas nacionales y autonómicas. Bilbao, además de productora ejecutiva y guionista, ha forjado una carrera paralela como autora literaria y se erige como referente en la defensa de una televisión diversa, innovadora y emocionalmente conectada con la audiencia. Su agradecimiento subraya el compromiso compartido de muchos perfiles ocultos de la profesión, en sus palabras: “Este reconocimiento no solo celebra mi trayectoria sino también el esfuerzo de tantos profesionales que hacen posible cada proyecto”.​

El listado de galardonados se completa con nombres como Gema R. Neira, guionista y directora de desarrollo de Bambú Producciones, artífice de éxitos que han marcado tendencia en la ficción española contemporánea. Junto a ella, también han sido reconocidos Pere Vila, responsable del área técnica de RTVE; Lola Molina, directora de Antena de Atresmedia; la directora de casting Esther González (Shine Iberia), Juan de Dios Mellado, director general de Canal Sur; Oscar Montesinos, director de fotografía; Pilar Cerisuelo, productora ejecutiva de Unicorn Content; Jorge Ventosa y Paloma Juanes, cuyos trabajos han impacto tanto en la televisión pública como privada.​

La Academia ha querido remarcar la pluralidad geográfica y funcional del sector: son premiados perfiles que abarcan desde la dirección de equipos técnicos o la coordinación de antena, hasta la creación de nuevos formatos, la producción ejecutiva y el diseño narrativo. La entrega del galardón se realizará en una gala aún por definir, que reunirá a buena parte de los profesionales de la industria y pondrá en valor la relevancia de la innovación y la experiencia acumulada en el medio