La serie más vista de España salta al streaming global

En un panorama saturado de estrenos, “Sueños de libertad” ha conseguido lo que parecía reservado a las grandes apuestas de prime time: convertirse en la serie española más vista de la temporada. No lo ha hecho a golpe de superproducción ni con campañas estridentes, sino desde el espacio que tradicionalmente parecía menos prestigiado: la franja diaria. Con una historia sólida, un reparto potente y una ambientación que rehúye la nostalgia decorativa, la serie ha cautivado a un público fiel. Ahora, ese éxito se proyecta más allá de la televisión lineal con su llegada a Disney+.

A partir del miércoles 30 de julio, la plataforma de streaming suma a su catálogo la serie producida por Atresmedia y Diagonal TV, en un movimiento que refleja no solo el poder de convocatoria de la ficción nacional, sino también el creciente interés de Disney+ por contenidos de alto rendimiento generados en España. Ya lo había probado hace casi un año con “Regreso a las Sabinas”, también de Diagonal TV y con parte del mismo elenco, entre ellos Natalia Sánchez y Nancho Novo. Esta vez, el contexto no es solo favorable: es estratégicamente perfecto.

El salto a Disney+ no implica una exclusividad, pero sí un nuevo escaparate. La serie podrá seguir viéndose en atresplayer y Antena 3, pero su desembarco en una plataforma global eleva su estatus. Es una jugada ya ensayada por otros títulos como “La Promesa” o “Valle Salvaje”, que combinaron emisión tradicional con distribución en plataformas como Netflix. En este caso, Disney+ refuerza su apuesta por la ficción española tras acuerdos recientes con Atresmedia que ya incluyen la emisión semanal de programas como “Tu cara me suena” y de la serie “La encrucijada”.

La historia de “Sueños de libertad” no se apoya en el artificio. Ambientada en 1958, narra la odisea de Begoña Montes, una mujer encerrada en un matrimonio que asfixia, que decide romper con todo y huir con su hijastra, Julia. Pero la violencia no tarda en alcanzarlas: su marido, Jesús de la Reina, dueño de un emporio cosmético y símbolo de un sistema patriarcal implacable, las persigue y dispara. Esa escena inicial —seca, brutal, eficaz— no solo marca el tono de la serie: es una declaración de intenciones.

El guion no se detiene en la violencia, sino que la utiliza como punto de partida para un relato más profundo: el deseo de una mujer por recuperar su voz, su cuerpo, su espacio. A través de Begoña, la serie traza un recorrido íntimo y social al mismo tiempo, con claros ecos de un tiempo en que las decisiones femeninas eran sospechosas, los afectos vigilados y el poder masculino no necesitaba legitimarse. Natalia Sánchez borda su papel con una mezcla de contención y fiereza, en una interpretación que sostiene el eje emocional de la historia.

El desembarco de “Sueños de libertad” en Disney+ no es solo un hito comercial: es la confirmación de que la ficción española tiene músculo, matices y recorrido. Que una serie diaria —formato históricamente encasillado como producto de consumo rápido— cruce esta frontera habla de una transformación profunda. Y sobre todo, de una audiencia que quiere seguir historias bien contadas, sin importar dónde o cuándo se emitan. Que sueña, sí, pero con los ojos bien abiertos.