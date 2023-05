Shiv Roy ya tiene sucesor en la vida real

Sarah Snook (Shiv Roy) se despidió de 'Succession' pero está celebrando un nuevo capítulo de su vida personal. La actriz y su esposo, Dave Lawson, han dado la bienvenida a su primer hijo y sucesor (como el que espera en la ficción de HBO Max con Tom Wambsgans). Siobhan, perdón, Snook compartió una foto en Instagram donde se ve el último capítulo de serie 'Succession' en una pantalla de televisión, con la cabeza de su bebé apoyada en su hombro en primer plano.

En el pie de foto, Snook escribió: "Acabo de ver el último episodio de la última temporada de algo que ha cambiado mi vida. Y ahora, mi vida ha vuelto a cambiar", haciendo referencia evidente a su bebé. También agradeció a todos por el amor y el apoyo recibidos.

La actriz australiana expresó lo significativa que fue la serie para ella: "Es difícil expresar lo que esta serie ha significado para mí. Los lugares a los que he ido, el inmenso talento con el que he trabajado... me rompe el corazón que se haya acabado. Pero mi corazón tenía que estar así de lleno de recuerdos, de buenos momentos, de retos y triunfos para poder romperse... así que estoy agradecida".

Además, añadió que extrañará todo, desde las amistades, los guiones, las locaciones, los diálogos, las madrugadas y los cambios de último minuto. Destacó el talento del equipo de la serie y dijo estar orgullosa de haber trabajado con ellos.