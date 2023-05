La "putada" que le hacen a Jeremy Strong (Kendall Roy) sus compañeros tras el fin de 'Succession'

Tras cuatro vibrantes y sobresalientes temporadas, la serie 'Succession' (HBO Max) se despidió el pasado domingo 28 (lunes 29 en España) para siempre con un trepidante capítulo final de 90 minutos. Una ficción que quedará para los anales, en el olimpo de las series junto a 'Breaking Bad', 'Los Soprano' y 'The Wire'.

Uno de los actores protagonistas de la ficción urdida por Jesse Armstrong, Jeremy Strong, se despidió de una manera especial del personaje al que encarna, Kendall, tal y como se ha podido comprobar en un video que circula por las redes.

Sus compañeros de rodaje le han rapado el pelo al cero al terminar de grabar la serie. Kieran Culkin y Sarah Snook. que interpretan a sus hermanos de guion, Roman y Siobhan Roy han sido los primeros en trasquilar a 'Edipo' Roy. El resto de miembros del equipo técnico se han sumado después.

Además, se han difundido otras imágenes de los actores cantando el tema "Say it ain´t so" de la banda de rock alternativo "Weezer", a la par que beben cerveza y vino. Estos videos confirman la buena sintonía del reparto, todo lo contrario de lo que sucede tras la pantalla.