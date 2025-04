La sorprendente revelación del protagonista de 'Reacher': "Fueron los peores minutos de mi vida"

La semana pasada terminó la tercera temporada de una de las series más aclamadas de Amazon Prime Video: 'Reacher'. Por tanto, los aficionados a este producto audiovisual ya han podido disfrutar de los episodios en los que el actor Alan Ritchson sigue dando vida al protagonista: Jack Reacher. Un papel muy destacado y con unas características físicas muy concretas.

Su trabajo previo para poder llevar a cabo este papel ha sido muy importante. De hecho, estamos hablando de una de las series de acción más populares del momento y que cuenta con una gran pelea final como uno de sus mejores momentos de estas últimas entregas. En ella, tanto Jack Reacher como su antagonista, Paulie (interpretado por Olivier Ritchers), se ven envueltos en una disputa espectacular.

Declaraciones sobre el rodaje

Hace unos días, el actor principal concedió una entrevista con 'Entertainment Weekly' y fue preguntado por la dureza de los rodajes de 'Reacher': "Me recogieron y trabajamos con la cámara varias veces y me golpeó contra la mesa tan fuerte que caí en el séptimo círculo del infierno", comenzó explicando Alan Ritchson sobre este episodio concreto.

Además, afirma con gran dureza: "Y me desperté un día y medio después. Cuando recuperé la consciencia, tuve que decirles a mis hijos que me sentía genial, porque estaban en el set y no quería que pensaran que su padre había muerto y que no iba a estar bien. Fueron los peores minutos de mi vida". De hecho, reconoció que tardó casi un mes en rodarse esa escena.

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de los actores de doblaje para esta pelea, señaló: "Me peleé muchísimo con mi equipo porque pensaba: 'Lo voy a lograr'. Y gané. A regañadientes, me respondieron: 'Mas te vale no morir'. Eso fue solo una toma de tres segundos en 28 minutos de contenido, solo para demostrar cómo fue mi vida durante esas tres semanas. Fue divertidísimo".

Sinopsis

Esta serie, que está basada en la novela "Persuader" de Lee Child (conocida en castellano como "Ajuste de cuentas" o "El inductor"), vuelve a estar protagonizada en esta temporada por Alan Ritchson, quien interpretará nuevamente al personaje protagonista mencionado como Jack Reacher. Junto a él, vuelve a estar presente Maria Stenque encarna de nuevo a Frances Neagley.

La tercera temporada de 'Reacher' viene cargada una vez más de acción, adrenalina y rivalidades entre sus actores. De hecho, Amazon Prime Video explica que, en esta nueva entrega, "'Reacher' se lanza al oscuro corazón de una vasta organización criminal para rescatar a un informante de la DEA infiltrado al que se le acaba el tiempo. Será entonces cuando se encontrará con un mundo de secretos y violencia, y tendrá que enfrentarse a algunos asuntos pendientes de su propio pasado".