Estos son los estrenos de Netflix, Disney+, Movistar Plus+, Prime Video, Max y atresplayer para este mes de abril

Cada mes las plataformas de streaming se afanan por estrenar nuevas series originales o nuevas temporadas de sus grandes éxitos para seguir manteniendo el interés de sus suscriptores. En el mes de abril de 2025 que empieza desvelamos los grandes estrenos de las principales: Netflix, Disney+, Movistar Plus+, Prime Video, Max y atresplayer.

Netflix: Ciencia ficción, thrillers y alguna despedida

Este mes llega a la plataforma de la gran "N" roja una nueva entrega de su imparable "Black Mirror", que regresa con su séptima entrega el próximo 10 de abril. Los temas que se tratarán en esta temporada incluye la IA, las realidades virtuales y más tramas relacionadas a cómo afectan las nuevas tecnologías a la sociedad actual. También hay sorpresa y "Black Mirror" estrenará una secuela del popular episodio "USS Callister" de la cuarta temporada. Entre los intérpretes confirmados, Cristin Milioti, quien retomará su papel en la mencionada secuela, así como Paul Giamatti, Emma Corrin, Issa Rae y Awkwafina. ​

También a Netflix llega el 24de abril la esperada quinta temporada final de "You". La historia comienza tres años después de los eventos de la temporada 4, con Joe Goldberg volviendo a Nueva York para cerrar su historia, tratando de mantener una vida estable con Kate Lockwood y su hijo, Henry. Los nuevos miembros del reparto incluyen a Charlotte Ritchie, que interpreta a Kate Lockwood, y Tati Gabrielle, que interpreta a Marianne.

En series animadas Netflix lanza el próximo 3 de abril la serie "Devil May Cry", basada en el popular videojuego. La seri viene precedida de mucha expectación y se esperan demonios, una acción trepidante y una representación fidedigna del protagonista, Dante.

Además de estas destacadas, Netflix lanzará "Pulso" (3 de abril), thriller médico ambientado en un hospital bajo presión, "Karma" (4 de abril), comedia negra sobre las consecuencias inesperadas de nuestras acciones y "La cúpula de cristal" (15 de abril), película creada por Camilla Läckbergo, y "El jardinero", thriller español.

Disney+: historias impactantes y ciencia ficción

El primer estreno llamativo es la polémica "Dying for Sex", miniserie disponible desde el 4 de abril que cuenta la historia real de Molly, una mujer diagnosticada con cáncer terminal que decide explorar su sexualidad antes de morir. Protagonizada por protagonizada por Michelle Williams, Jenny Slate, Rob Delaney y Jay Duplass.

El universo Star Wars trae de vuelta la segunda temporada de "Andor", la serie que se centra en el personaje de Cassian Andor (Diego Luna), responsable de conseguir los planos de la Estrella de la muerte". Repleta de intrigas políticas, peligros y tensión, la serie es una precuela de "Rogue One: Una historia de Star Wars". La temporada final cuenta con 12 episodios divididos en cuatro entregas con tres episodios cada uno. Los tres primeros episodios se estrenarán el 23 de abril, y los capítulos siguientes se emitirán semanalmente.

"Doctor Who" (Temporada 2): Los nuevos episodios del renacimiento moderno del clásico británico aterrizan el 12 de abril. Esta temporada continúa explorando las aventuras del Doctor mientras viaja por el tiempo y el espacio enfrentándose a nuevos enemigos y reencontrándose con viejos aliados.

Movistar Plus+: drama y acción

"Rescue: HI-Surf": Estreno el 1 de abril. Esta serie sigue a un grupo de socorristas en Hawái mientras enfrentan rescates extremos en las playas más peligrosas del mundo. Además del componente de acción, la serie profundiza en las vidas personales y los conflictos internos de los protagonistas.

"La caza del solitario": Disponible desde el 10 de abril, esta miniserie española se basa en hechos reales y narra la operación policial para capturar al famoso atracador conocido como "El Solitario". Con un enfoque tenso y realista, es una opción ideal para los amantes del género policíaco.

Películas destacadas: En cuanto al cine, Movistar Plus+ estrena "Los instigadores", un thriller protagonizado por Matt Damon sobre un grupo que intenta desentrañar una conspiración gubernamental. Estreno el 9 de abril.

Prime Video: Acción y documentales

"The Bondsman": Estreno el 3 de abril. Kevin Bacon protagoniza esta serie como un cazador de recompensas especializado en casos sobrenaturales. Con una mezcla única entre acción, misterio y elementos paranormales, "The Bondsman" promete ser uno de los títulos más originales del mes.

"Dulceida al desnudo" (Temporada 2): La influencer española Aida Domènech regresa con nuevos episodios sobre su vida personal y profesional. Este documental explora temas como la fama, las relaciones personales y la presión mediática desde una perspectiva íntima.

MAX : Grandes regresos

"The Last of Us" (Temporada 2): La adaptación televisiva del videojuego vuelve con su segunda temporada a principios de abril. Tras el éxito abrumador de la primera entrega, esta temporada abordará los eventos narrados en The Last of Us Part II, profundizando en las complejas relaciones entre Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) mientras enfrentan nuevas amenazas en un mundo postapocalíptico lleno de peligros humanos e infectados.

"El cuento de la criada" (Temporada final): Elisabeth Moss regresa como June Osborne para cerrar esta impactante historia distópica basada en la novela homónima de Margaret Atwood. La última temporada se estrena el 8 de abril y promete resolver todas las incógnitas pendientes mientras aborda temas como la resistencia frente a la opresión.

Atresplayer

La plataforma de Atresmedia lanza la que será una de las grandes series del año: "Mariliendre"