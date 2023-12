The Chosen (Los Elegidos): un regalo especial de Navidad en Movistar Plus+

En estas festividades navideñas, Movistar Plus+ nos trae el esperado regalo de la tercera temporada de "The Chosen (Los Elegidos)", una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Por primera vez, la narrativa épica de los Evangelios se despliega en varias temporadas, explorando los personajes y el contexto histórico que rodea a Jesús de una manera completamente nueva y cautivadora.

Esta tercera temporada, compuesta por ocho episodios, culminará el domingo 24 de diciembre en Movistar Plus+, ya con las dos primeras entregas disponibles. La trama se centra en uno de los momentos más icónicos de la vida de Jesús: su famoso sermón de la montaña. A medida que Jesús se prepara para pronunciar palabras que cambiarán la historia de su misión, la temporada sigue las consecuencias de sus enseñanzas. El mundo a su alrededor se ve afectado: crece el número de seguidores, incluyendo a un joven llamado Judas Iscariote, pero también aumentan los enemigos, la confusión, el caos y las dudas. A pesar de las amenazas constantes, Jesús y sus seguidores permanecen firmes en su mensaje, que cada vez adquiere mayor relevancia.

Lo que hace especial a "The Chosen (Los Elegidos)" va más allá de su trama convincente. Este fenómeno televisivo ha logrado atraer a más de 450 millones de espectadores en más de 140 países, siendo traducido a 56 idiomas. La serie, financiada completamente por donantes, representa el mayor crowdfunding en la historia de las producciones audiovisuales. En España, la primera temporada tuvo un debut destacado en la SEMINCI de Valladolid (sección Seminci Series) y se estrenó en salas, marcando un hito que no se había experimentado en otros países.

El enfoque moderno de "The Chosen (Los Elegidos)" redefine la representación de la vida de Jesús en la pantalla. Presenta a un Jesús más humano, cercano, simpático, magnético y con un sentido del humor palpable. La serie opta por un relato desde la perspectiva de aquellos que conocieron a Jesús, donde él no es el único protagonista, destacando la diversidad racial y la presencia femenina en personajes con entidad propia. Este enfoque inusual brinda una visión fresca y auténtica, especialmente en lo que respecta al papel de las mujeres en este tipo de relatos.

El elenco, encabezado por Jonathan Roumie como Jesús, junto a Shahar Isaac, Elizabeth Tabish, Erick Avari, Paras Patel, George H. Xanthis y Amber Williams, entre otros, ha contribuido al éxito y a la autenticidad de la serie. Creada y dirigida por Dallas Jenkins, quien también es coguionista junto a Ryan Swanson y Tyler Thompson, la serie cuenta con la visión de Jenkins, un cineasta protestante cuyo cortometraje sobre el nacimiento de Jesús inició esta extraordinaria travesía. Un productor de Utah se enamoró del proyecto después de ver el cortometraje y decidió lanzar la campaña de financiación que llevó a la producción de esta serie única.

En resumen, "The Chosen (Los Elegidos)" no solo es una serie de éxito, sino un fenómeno global que redefine la narrativa sobre la vida de Jesús. Su tercera temporada promete envolver a los espectadores en una experiencia inolvidable durante estas fiestas navideñas, consolidando su posición como una obra maestra moderna y auténtica en el panorama televisivo.