“The Chosen” (”Los elegidos”): el fenómeno global de la serie definitiva sobre la Biblia

Es curioso, o quizá no tanto si la mirada es crítica respecto a qué intereses priman en qué momento político, social y cultural, que el relato fundacional del cristianismo cada vez se adapte menos. Ya en el célebre «Las treinta y seis situaciones dramáticas» (1985), de Georges Polti, se entendía que todas ellas tienen cabida en la Biblia. Igual que Gozzi o Von Goethe, Polti creía que todo estaba «ya inventado». Y, entonces, ¿por qué la industria audiovisual apremia a George R. R. Martin a escribir su último libro y no adapta la saga literaria más importante de la Historia? ¿Por qué el cine, en crisis constante, no mira hacia esos péplums y películas bíblicas que tantas celebraciones propiciaron antaño? Esa es la idea en la que se apoya «Los elegidos» («The Chosen»), un fenómeno global con más de 420 millones de espectadores en todo el mundo y que, desde el formato de la serie, llega a España adaptada para las salas de cine.

«El mensaje sigue siendo universal. Incluso tanto tiempo después. El dolor, el amor y la necesidad de respuestas, de conexiones con los demás, siguen articulando nuestro día a día. Por eso creo que la serie ha tenido tanto éxito», explica Amber Shana Williams, aquí Tamar y que atendió en el Festival de Valladolid a LA RAZÓN, junto a Noah James (San Andrés) y Elisabeth Tabish (María Magdalena), que añade: «Se trata de fe, pero no en el sentido religioso, sino en el de la esperanza. Hay demasiada ficción oscura y lúgubre, esperamos aportar un poco de luz».

Contra el proselitismo

Nacida de un proyecto de financiación por internet, «Los elegidos» no solo ha conseguido atraer masas al más puro estilo de «Juego de tronos» o «El señor de los anillos», sino que además ha dado una nueva pátina a la ficción bíblica, más alejada del proselitismo y de las agendas coyunturales, por ejemplo, del cristianismo en Estados Unidos: «Temporada a temporada, la ficción demuestra que había hambre por ella. Por su existencia. Quizá hasta ahora no se había encontrado el momento oportuno», opina Tabish, antes de que matice James: «La serie no es tan solo un producto cristiano, o basado en la fe. Es para absolutamente todo el mundo. No se trata de convertir a nadie, sino de contar una historia apasionante que, además, vertebra la vida de millones de personas en todo el mundo», completa el intérprete.

Sobre la singularidad de la serie, que se aleja de los preceptos habituales de la producción de corte cristiano, opina de nuevo James: «El objetivo más importante de la serie es la autenticidad. La verdad de las historias humanas, interesantes, que además, resultan ser las que rodearon la vida de Jesús. Cuando cuentas algo que se preocupa por lo auténtico, la serie es buena. No se trata de imponer una agenda política o ideológica, ni de mostrar a los personajes como entes intachables, sino de reflejar sus dudas y lo humano de todo el proceso narrativo». Y, así, «Los elegidos» llegará a los cines en tres partes, al estrenarse los días 2, 9 y 16 de diciembre, y sin descartar luego un estreno completo en plataformas como Acontra+, responsable de su distribución.