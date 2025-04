'The Last of Us": "Una segunda temporada totalmente diferente a la primera"

Hace unas semanas, os hemos contado en LA RAZÓN que la segunda temporada de 'The Last of Us' parece que está generando mucha expectación. De hecho, el tráiler oficial publicado por HBO Max ya había acumulado más de 158 millones de visualizaciones en diversas plataformas en tan solo tres días, según cifras proporcionadas por Warner Brothers Discovery.

Esta cifra espectacular, que se obtuvo cuando todavía quedaba un mes para su estreno (el próximo 14 de abril de 2025), demuestra las granas que tienen los aficionados de volver a disfrutar con las impresionantes tramas de esta serie. "Este es un récord absoluto para la programación original de HBO y Max, superando a los avances anteriores de la serie en al menos un 160%", explicó el servicio de streaming.

Declaraciones del showrunner

Con el lanzamiento de los nuevos capítulos a la vuelta de la esquina, se están llevando a cabo varios eventos en los que se está promocionando el producto. Una de las caras visibles de esta superproducción es su creador, Craig Mazin. "Una temporada totalmente diferente a la primera", explica el showrunner en una entrevista a 'CulturaOcio'.

Además, puntualiza: "Cuanto más cambies, más podrás mantener tu propio interés y entonces creo que más seguirá interesada la gente, No hay manera de prepararse para la producción de algo tan grande. Es un reto parecido al de tener un hijo. Eso sí, creo que hemos mejorado sustancialmente la presentación de los infectados, la forma de retratarlos, ya que visualmente era de lo más interesante".

Sobre la nueva temporada

"Uno de los aspectos del videojuego que más ilusión me hacía adaptar a la pantalla era la relación entre Ellie y Dina. Bella Ramsey e Isabela Merced tienen una química increíble. Es fundamental que sea así, pero claro estas cosas no se pueden predecir. Estamos muy contentos de que sean grandes amigas fuera de cámara", señaló.

Por último, Craig Mazin concluye: "Verlas a las dos convertirse en lo que son y ver a esos dos personajes atravesar todo este hermoso viaje juntos... Hay tanta belleza en ello, y en una historia como la nuestra, donde hay mucha oscuridad y mucho dolor y miedo, fue muy agradable contar una historia que hablara de esperanza, amor y aceptación. También fue genial tener momentos en los que estos personajes pudieran reír".